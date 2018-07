New York, Mitte Februar T n dem Augenblick, da diese Zeilen geschrieben werden, nähert sich Dow Jones Index (Indtstriewerte) der "magischen" Ziffer 800, ein Ziel, dessen Erreichen von den Finanzgewaltigen in Wall Street seit mehr als zwei Jahren sehnsuchtvoll erwartet wird. Mehrmals im Laufe der letzten Jahre glaubte man ihm nicht mehr fern zu sein, aber immer wieder wurde der Marlt durch unvorhergesehene Rückschläge zurückgeworfen. Auf den ersten Blick mag es eindrucksvoll erscheinen, daß der ausschlaggebende New Yorker Börsenindex seit jenem schwarzen Dienstag des 26. Juni 1962, dem Tiefstand der letzten Jahre, nahezu 265 Punkte gewonnen und damit den höchsten Stand aller Zeiten erreicht hat. Aber selbst dieser schöne statistische Erfolg, so imposant er auch erscheinen mag, sagt relativ wenig über die letzten Entwicklungen an der New Yorker Börse und über den Charakter der derzeitigen Marktverfassung aus.

Tatsächlich zeigte das Marktgeschehen an der New Yorker Börse im Laufe der letzten Zeit höchst verwirrende, divergierende und unstete Aspekte. Die Bewegungen des Dow Jones Index waren im Laufe der letzten Wochen häufig irreführend. So wurde, um nur ein Beispiel zu nei nen, der neue Dow Jones Rekordstand am 7. Februar nur deshalb erreicht, weil eine einzige Aktie, Du Pont de Nemours, an jenem Tage infolge gewisser Spekulationen, einen neuen Höchststand erklomm. Am 12. Februar wies der Dow Jones Index sogar einen weiteren neuen Rekordstand aus, ohne daß ein einziger Aktieititel der 30 Papiere, die diesen Index bestimmen, einen neuen, nicht schon einmal zuvor verzeiclneten Höchststand erreicht hätte. Genauer besehen, basierte der Höhenflug des Marktes in letzter Zeit weitgehend darauf, daß einige Leitwerte sich aus zumeist spekulativen Gründen lebhafter Nachfrage erfreuten, ohne daß die meisten für die allgemeine Marktstimmung repräsentativen Werte dieser Aufwärtsbewegung gefolgt waren. Erst vor wenigen Tagen wies das "Wall Street Journal" berechtigterweise darauf hin, daß ungefähr die Hälfte der an der New Yorker Börse gehandelten Aktienwerte im Laufe des letzten Jahres nicht gestiegen ist.

Die scharfen Kursgewinne der letzten Zeit beschrankten sich auf verhältnismäßig wenige Aktien. Welchen Kategorien gehörten diese begünstigten Werte an? Zunächst einmal waren es einige ausgewählte "Blue Chips". Hierzu gehörten m letzter Zeit besonders Du Pont de Nemours, Standard Öd of New Jersey, Chrysler, A T & T , und zwischendurch wiederholt auch wieder International Business Machines. Neben solchen Industriewerten erfreuten sich aber — im Gegensatz zu den Entwicklungen der letzten Jahre — seit einiger Zeit erstmalig wieder hochqualifizierte Eisenbahnwerte wachsender Beliebtheit. Einige Eisenbahngesellschaften vermochten auf Grund ihrer Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen betriebstechnische Fortschritte zu erzielen, die sie renditenmäßig in eine stark verbesserte Situation versetzen. Bei einer Reihe von Bahnunternehmungen tragen die guten Aussichten auf die Realisierung von Fusionsprojekten zur höheren Wertschätzung bei. In idealer Lage befanden sich in letzter Zeit kursmäßig solche Eisenbahngesellschaften, wie zum Beispiel die Pennsylvania Railroad, wo sowohl Chancen einer gewinnbringenden Fusion als auch betriebstechnische Fortschritte eme Rolle spielten. Wie in Fachkreisen verlautet, beabsichtigen die amerikanischen Eisenbahngesellschaften im laufenden Jahre rund 1 24 Milliarden Dollar für die Anschaffung neuen Bahnmaterials zu investieren, das heißt rund 20 Prozent mehr als 1963. Die Flugverkehrsgesellschaften planen sogar 1964 um 67 Prozent höhere Kapitalinvestitionen als im vergangenen Jahre. Aus diesem Grunde waren in letzter Zeit auch die Aktien einiger Flugverkehrsunternehmungen mit weitgehenden Investitionsprojekten begehrt.

Aber durchaus nicht alle Kursentwicklungen der letzten Zeit fußten auf so realen und soliden Erwartungen. Vor dem Ende des letzten Jahres und weit stärker noch im ersten Monat des laufenden Jahres hat es an "spekulativen Exzessen" nicht gefehlt! Solche unerfreulichen Entwicklungen werden naturgemäß in seriösen Finanzkreisen und besonders beim Federal Reserve Board mit Unbehagen beobachtet, zumal man sich noch recht genau der Vorgänge erinnert, die zu dem starken Kurssturz von MaiJuni 1962 führten, der ja auch scharfe Rückwirkungen an den europäischen Börsen hatte. Im Laufe der letzten Wochen wurden deshalb auch in New Yorker Finanzkreisen wieder Befürchtungen wach, der Federal Reserve Board könnte sich zu neuen Beschränkungen des Börsenkredits durch eine erhöhte Einschußpflicht veranlaßt sehen, falls diese spekulativen Exzesse länger anhalten sollten. Bei einigen "Glamour Stocks" nahm nämlich der Börsenhandel wieder hektische Formen an. Ein typisches Beispiel hierfür bildet der an der American Stock Exchange gehandelte Aktientitel der Syntex Corp, dessen Mitte Januar erreichter Höchstkurs von 190V2 nicht weniger als das 76fache des gegenwärtigen Gewinns dieser Aktie darstellte! Eine derartige "Bewertung" war natürlich eine groteske Verschiebung der Price Earnings Ratio, das heißt des gesunden Verhältnisses zwischen dem Börsenkurs und dem Gewinn des Unternehmens je Aktie. Die Reaktion blieb denn auch nicht aus; innerhalb von wenigen Tagen stürzte der Kurs um 85 Punkte! Im Augenblick sucht die Spekulation den Aktientitel erneut in die Höhe zu treiben, aber nicht wegen der von der Gesellschaft hergestellten Produkte zur Bekämpfung von Hautkrankheiten, die dem Unternehmen ein solides Einkommen sichern, sondern wegen der weitgespannten Hoffnungen, die an das neue Mittel zur Empfängnisverhütung geknüpft werden, das die Gesellschaft durch Johnson & Johnson verkaufen läßt.

Am "Big Board" erfaßte die wilde Spekulation in letzter Zeit besonders Valoren wie den Kopiermaschinentitel der Xerox Corp, dessen Börsenkurs zeitweise den SOfachen Betrag des Gewinns je Aktie erreichte, Datenverarbeitungsund elektronische Werte wie Control Data Corp , Mmneapolis Honeywell Regulator Co, Sperry Rand Corp, Radio Corp, usw. Bei Auswüchsen dieser Art ist es gut, sich der Warnungen und