„Halboper“ von Henry Purcell

Württembergische Staatsoper, Stuttgart

Sicherlich könnte es eine lohnende Aufgabe sein, von den 54 Bühnenmusiken des englischen Barockmeisters Purcell (1659–1695) einige Intermezzi für das Musiktheater der Gegenwart zu erwecken. Die Bearbeiter müßten aber mit der Bühne dichten können. Was der Regisseur Ernst, Poettgen jetzt in Stuttgart in eigener Bühneneinrichtung als „König Artus“ vorstellte, konnte jedoch allenfalls als Problemkatalog gelten.

Das Originalstück von John Dryden handelt vom Kampf des christlichen Britenkönigs Artus gegen den heidnischen Sachsenkönig Oswald. Beider Heere werden von guten und bösen Geistern unterstützt: die Briten von Merlin und seinem Luftgeist Philidel, die Sachsen von dem Erdgeist Grimbald. Historischer und Geisterkampf konzentrieren sich auf den Besitz der blinden Prinzessin Guinevra. Ihre Charakterisierung der sie umgebenden Menschen nach Stimmklang ist ein modernes Handlungselement, und es wird dramatisch erregend, wenn die Blinde plötzlich sehend wird. Ein guter Einfall Poettgens: daß er den Luft- und den Erdgeist in Gesangspartien umwandelte. Da entsteht ein shakespearehaftes „Sturm“-Singspiel um Ariel und Caliban. Prachtvoll schließlich, wie in Poettgens Werkeinrichtung der Luftgeist in einem barocken Trionfo zur Wappenfigur Britannia gekürt wird.

Diese respektablen Teilaspekte können nicht darüber hinwegtäuschen, daß das dramaturgische Hauptproblem ungelöst geblieben ist: die theatralische Verschmelzung von Musik, Sprechdrama, Tanz und Prunkoptik. Am bedenklichsten erschien die Diskrepanz zwischen Purcells Musik und Poettgens deutscher Sprache. Da wurde teils nach dem Musical geschielt, zum andern kam man von der plattesten Operntheatralik nicht los,

Aber auch die experimentelle Erstaufführung machte nicht den Eindruck der Premierenreife. Das gilt nicht für den musikalischen Teil. Unter der Leitung des hannoverschen Generalmusikdirektors Günther Wich gab es in der Stuttgarter Oper ein begeisterndes Purcell-Konzert zu hören. Orchesterpolyphonie und Rhythmik hatten die Verve barocken Musizierens, waren penibel ausgeformt, ohne puristische Trockenheit. Die Schlagkraft der Arien wurde vor allem von Ruth-Margret Pütz (Luftgeist) virtuos ins Treffen geführt, in einigem Abstand auch von Carlos Alexander (Erdgeist), der jedoch von den hohen Baßkoloraturen überfordert war. Die Chöre unter Heinz Mende ließen an Buxtehude und Händel denken. Durch die frappierende Frische von Purcells Musik allein findet das dubiose szenische Unternehmen von Stuttgart seine Rechtfertigung. Unter den Sprechrollen ragte Julia Costa (Guinevra) weit hervor. Was jedoch als Choreographie unter dem Namen John Crankos lief, war (mit Ausnahme der Ballerina Marica Haydée) ebenso einfallslos und unpräzis, wie Poettgens Regie im ganzen provinziell erschien – von der stotternden Bühnentechnik ganz zu schweigen.

Johannes Jacobi