Daß in der Bundesrepublik in den letzten Jahren allerlei Literaturpreise gestiftet wurden, ist höchst erfreulich. Solange sie sinnvoll und vernünftig verliehen werden, kann ihre Zahl, meine ich, nicht groß genug sein. Allerdings ist das Prestige der meisten Preise, milde gesagt, gering. Denn eine literarische Auszeichnung verdankt ihren Ruf nur der Liste der Preisgekrönten, die sich mit der Zeit tatsächlich als eine Elite erweisen sollten. Preise müssen also, um etwas zu gelten, einige Tradition haben. Indes sind die bundesrepublikanischen Literaturpreise in der Regel noch sehr jung. Somit müßten wir geduldig warten, bis es dem einen oder andern gelingen wird, das notwendige Ansehen zu gewinnen?

Nein, wir müssen nicht, und wir können nicht geduldig warten. Und nicht nur deshalb, weil die Jurys oft den Weg des geringsten Widerstands wählen und damit die Indifferenz der Öffentlichkeit rechtfertigen und begünstigen. Noch wichtiger scheint es mir, daß diejenigen, die gütig genug sind, Gelder für die Literatur zur Verfügung, zu stellen, zwar in bester Absicht handeln, aber mitunter dennoch der Autorität der von ihnen gestifteten Preise entgegenwirken. Und sie sogar anrüchig machen.

Als 1960 der Bremer Literaturpreis Günter Grass für die „Blechtrommel“ zugesprochen wurde, war der Senat der Hansestadt mit dem Beschluß der von ihm berufenen Jury nicht einverstanden. De Juroren traten zurück, Grass ging leer aus, und die Bremer sahen sich gezwungen, den kompromittierten Preis rasch zu liquidieren und einen neuen zu gründen, dessen Jury jetzt unabhängig zu sein scheint.

Der „Blechtrommel“-Skandal war eine Lehre, für das Bremer Stadtparlament. Für dasjenige von Düsseldorf ebenfalls – nur in umgekehrter Richtung. Der Immermann-Preis für Literatur wurde bisher von der Stadt Düsseldorf auf Grund der Entscheidung eines unabhängigen Gremiums von Künstlern und Kunstsachverständigen vergeben. Das paßt den Ratsherrn nicht mehr. Wie der Januar-Nummer der Zeitschrift Vorgänge zu entnehmen ist, die Gerhard Szczesny in Verbindung mit der Humanistischen Union herausgibt, haben sie in der Debatte über neue Statuten für diesen Preis kurzerhand verlangt, „daß dem Stadtrat eine letzte Entscheidung eingeräumt werde“.

Warum so ängstlich? Weil es sonst geschehen könnte – meinen die Ratsherrn –, „daß der Immermann-Preis einem Günter Grass für seinen Roman ‚Hundejahre‘ zugesprochen werde, in welchem Roman es von pamphletistischen Randbemerkungen über Düsseldorf nur so wimmele“. Dieses Argument soll das Stadtparlament überzeugt haben: Die Befürworter der uneingeschränkten Befugnisse der Jury fanden keine Mehrheit mehr, die Statuten mußten an den zuständigen Ausschuß zurückverwiesen werden.

Was hat sich inzwischen in dieser Angelegen-heit ereignet? Sollte die Jury nur das Recht haben, die Preisträger vorzuschlagen, sollte also darüber, ob ein literarisches Kunstwerk preiswürdig ist, in letzter Instanz der Stadtrat entscheiden – dann hätten wir gern gewußt, wie die Namen jener Künstler und Kunstsachverständigen lauten, die sich bereit erklärt haben, einem solchen Gremium anzugehören.