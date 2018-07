Mahnungen zu erinnern, die nach dem scharfen Kursstvitx im Juni 1962 an die Anlegerkreise gerichtet wurden. Schatzsekretär Dillon meinte damals, daß im allgemeinen ein Börsenkurs, der die ISfache Höhe des Gewinns erreicht, als durchschnittliche Richtlinie dienen sollte. Natürlich eischeint es verfehlt, eine so allgemeine Regel aufstellen zu wollen, da die Voraussetzungen in jedem einzelnen Falle und für jede einzelne Aktie verschieden sind. Aber es ist nicht ohne Interesse, daß die Kurse der im Dow Jones Index der Industriewerte repräsentierten Werte gegenwärtig wieder durchschnittlich das 19 7fache ihrer Gewinne je Aktie erreichen; es fehlt nicht an Stimmen in Wallstreet Kreisen, die eine solche Price Earnings Ratio als zu hoch ansehen. Sieht man von gewissen Ubertreibungen der Spekulation ab, die zu übertrieben hohen Kursen gewisser Titel führten, so fehlt es anderseits nicht an Argumenten, die ein hohes Kursniveau gut qualifizierter Aktienwerte rechtfertigen. Die institutionellen Investoren verfügen über einen großen Umfang liquider Mittel, die zum Aktienmarkt drängen. Für das letzte Jahr liegen noch keine Statistiken vor; aber im Laufe des Jahres 1962 investierten allein die mehr als 33 000 Pensionsfonds der Privatwirtschaft, also nur ein kleiner Teil des institutionellen Investoren, über 2 Milliarden Dollar im Markt. Während des gleichen Jahres erreichten die von den Gesellschaften neu emittierten Aktien kaum mehr als 1 3 Milliarden. Rechnet man den Anlagebedarf der zahlreichen übrigen institutionellen Investoren hinzu, der ständig zum Aktienmarkt hindrängt, so ergibt sich daraus, daß auf lange Sicht gesehen, die Nachfrage am amerikanischen Markt das Angebot erheblich übersteigt. Soweit sich gegenwärtig überblicken läßt, erscheinen die Aussichten für die konjunkturell ausschlaggebenden Industriezweige günstig. Die Stahlindustrie erfreut sich einer guten Konjunktur. Der Auftragseingang ist sogar umfangreicher als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Damals deckten sich zahlreiche Stahlabnehmer vorsorglich für einen möglichen Streik mit Stahlprodukten ein. Die starken Aufträge stammen praktisch aus allen Industriebranchen. Du Baukonjunktur ist günstig. In so wichtigen Bereichen wie in der Werkzeugmaschinen- und Elektro Maschinenindustrie ist der Auftragseingang lebhaft. Die vor wenigen Tagen von McGraw Hdl bekannt gegebene Erhebung über die Kapitalinvestitionen zeigt das über Erwarten erfreuliche Ergebnis, daß die diesjährigen Investitionen um rund neun Prozent höher liegen werden als 1963. Ungeachtet der allgemein als günstig angesehenen Aussichten kann man in diesen Tagen in Wallstreet Kreisen häufig die Ansicht hören, der Markt werde voraussichtlich nach der endgültigen Verabschiedung des Steuersenkungsgesetzes einen Rückschlag erleiden, da die zu erwartenden Auswirkungen nun weitgehend eskomptiert sind. Eine Korrektur, besonders bezüglich der übertriebenen Kurse gewisser durch die Spekulation hoch getriebener Aktien erscheint plausibel; sollte es sich um einen allgemeineren Rückschlag handeln, so kann damit gerechnet werden, daß viele institutionelle Investoren eine solche günstige Gelegenheit für neue Anlagekäufe ausnutzen werden.

