Kurortsorgen mit der Langeweile

Unter den deutschen Kur- und Badeorten haben sich diejenigen einen besonderen Ruf erworben, die sich auf einen Krankheitskomplex spezialisiert haben. Sie verfügen heute über fundierte Erfahrungen. Gute Beispiele dafür sind Wyk auf Föhr (Kinderbad), die Bäder Mergentheim (Galle), Wildungen (Niere), Lippspringe (Atemwege) und Ohlstadt bei München für sogenannte Trainingskuren. Die ist eine noch relativ junge Art der Kur; sie wird immer wichtiger, weil sie jenen gefährlichen „Störungen“ entgegenwirkt, die noch keine ausgewachsenen Krankheiten sind und nicht wirksam medikamentös behandelt werden können. Immer mehr Menschen nutzen diese Möglichkeiten, immer mehr Kurorte machen sich Gedanken über die vorbeugende Behandlung. Dazu gehören auch die viel gepriesenen Bemühungen um das seelische Wohlbefinden der Kurgäste.

Ob sie unter dem Rubrum „Zusätzliche Behandlung“ vermerkt ist oder schon hinauf zu den „Kurmitteln“ gerutscht ist, das spielt schon beinahe keine Rolle mehr: Die Musik, früher neben Angeln, Minigolf und Schwimmen unter „Sonstigem“ angesiedelt, ist dabei, in ihrer Bedeutung „angehoben“ zu werden. Musik ist ein Faktor – ein Heilfaktor, ein Kurfaktor, ein therapeutischer Faktor. Musik, so schrieb die Salzufler Kurzeitung, sei Medizin; und wenn man sich an sie gewöhnt habe, schmecke sie auch gar nicht mehr bitter.

Freilich hatten diese Medizin nicht Apotheker wie Bartok oder Strawinskij, geschweige denn so ein Giftmischer wie Schönberg hergestellt, sondern Leoncavallo, Urbach, Fetras, Zander, Lanner, Sommerlatte, Dostal oder Boieldieu. Sie sind es, die den Gesetzen genügen, denen sich die Kurmusik zu fügen hat. Hansjoachim Herzog, Veranstaltungsleiter in Bad Salzuflen, sagte dazu: Die Kurmusik „ist ein Teiltherapeutikum der Ganzheitskur, jener Betreuung von Leib, Seele, Geist, die 1951 auf dem Deutschen Bädertag in Baden-Baden im ‚Salzufler Programm‘ wieder stärker in den Mittelpunkt der Erwägungen um eine Neuausrichtung der Badekur gerückt ist.“ Die Ärzte, so heißt es, seien sehr dafür.

„Die Forschung“ hilft immer

Ihre Zustimmung klingt allerdings nicht ganz einstimmig, oft aber auch – verständlich – nicht ganz eindeutig. Ich fragte jüngst einen unabhängigen Arzt, der, wenn es das gäbe, Facharzt für Kur- und Badeangelegenheiten wäre, was es denn mit der seelischen Therapie auf sich habe. Werde ich schneller gesund, wenn ich täglich dreimal der Kurkapelle in der Muschel lausche?

Die „Beifallsfreudigkeit des Publikums, nicht selten begeisterte Bravorufe, dazu Blumenspenden sowie immer wieder geäußerte mündliche und schriftliche Anerkennungen und Glückwünsche“ (für das Badenweiler Kurorchester) heißt noch nicht, daß der Dirigent irgendeinen der Applaudierenden mit musikalischen Mitteln den Kreislauf wieder in Gang gebracht habe. Noch kann eine Gröningsche Silberpapierkugel eher jemanden in Trance versetzen als das „Märchen“ von Komczak, auch wenn man in einer Mischung von rührender Einfalt und werbewirksamer Direktheit Beweisgänge mit der Wendung anfangen läßt: „Schon Homer schilderte die Heilwirkung der Musik ...“, „die Macht der Musik ist bereits seit Plato und Aristoteles bekannt“, und „sogar eine Pestepidemie im Jahre 1665 soll durch Musik eingedämmt worden sein, was“, wie die Verfasserin, Dr. Maria Schiller, folgert, „voraussetzen würde, daß selbst die Bazillen der Musik nicht widerstehen können.“ Zwei Geschichten kehren in allen offiziellen und offiziösen, bildenden wie werbenden Druckschriften wieder: Das sind einmal die Dudelsackpfeifer, die „in manchen Städten“ tobende Geisteskranke beruhigt haben sollen, das ist zum anderen David, dessen Harfenspiel den schwermütigen Saul geheilt habe.