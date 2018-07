Inhalt Seite 1 — Pfarrer beten nicht mehr... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Horst Symanowski, Fritz Vilmar: Die Welt des Arbeiters – Junge Pfarrer berichten aus der Fabrik. Stimme Verlag, Frankfurt. 160 Seiten Paperback 6,80 DM

Seit 1956 besteht das „Seminar für kirchlichen Dienst in der Industrie“ in Mainz-Kastel. Bis zum Frühjahr 1963 erhielten dort in sieben Halbjahreskursen achtzig evangelische Vikare und Pfarrer eine zusätzliche Ausbildung in drei Abschnitten zu jeweils zwei Monaten. Gegenstände waren Vorlesungen in Volkswirtschaft, Betriebslehre, Soziologie, Arbeit in der Produktion umliegender Großbetriebe, meist als Schichtarbeiter, Gespräch über die Erfahrungen und Konsequenzen für das Zeugnis der Kirche in dieser Gesellschaft.

Die Erfahrungen von dreißig Vikaren und Pastoren, die von 1956 bis 1959 an den Seminaren teilnahmen, sind in dem vorliegenden Band zusammengefaßt; die Verfasser ergänzen die in Gesprächsform wiedergegebenen Schilderungen durch generelle Analysen.

„Spähtruppberichte aus einer anderen Welt“ nennt Helmut Gollwitzer in seinem Geleitwort diese. Schilderungen, „dringend nötig zu lesen für uns alle“. Dringend nötig um so mehr, als industriesoziologische Untersuchungen schon fast zur Geschichte der Soziologie der Nachkriegszeit gehören. Die meisten Autoren haben sich anderen Problemen zugewandt, sich zumindest von der Fabrik ins Büro bewegt und dabei den Aufstieg ihrer Forschungsobjekte begleitet. Darum müssen wir heute, so folgert Dahrendorf in einer kritischen Analyse des Mitbestimmungsproblems in der deutschen Sozialforschung „vom Arbeiter als einer unbekannten Gruppe sprechen, über die mehr Vorurteile als Kenntnisse verbreitet sind“.

Das Problem besonders der Schichtarbeit aber blieb bislang gänzlich unbeachtet, will man die jüngsten Arbeiten von Neuloh nicht als hoffnungsvollen Anfang werten.

Allein Nordrhein-Westfalen zählte 1961 bei 7,2 Millionen Erwerbstätigen etwa 1,5 Millionen Schichtarbeiter, aber das Statistische Jahrbuch 1963 weist den Begriff Schichtarbeiter im Sachregister nicht aus. Es scheint, als habe unsere Gesellschaft insgesamt von einem Arbeitsschicksal noch nicht Kenntnis genommen, das für viele lebenslänglich zu bewältigen ist. Was bedeutet „Schichtarbeit“ in einer „Abendgesellschaft“? Wie lebt eine Familie, wenn der Vater wechselnd um 7, um 15 oder um 23 Uhr nach über neun Stunden Abwesenheit nach Hause kommt, die Kinder vormittags oder nachmittags zur Schule gehen?

Schichtarbeit bedeutet Aufhebung der traditionellen Zeiteinteilung von Arbeit, Entspannung und Schlaf. Es wurde schon 1939 in einer Untersuchung festgestellt, daß Magengeschwüre bei Schichtarbeitern achtmal so häufig wie bei Normalarbeitern vorkommen. Der Schichtarbeiter lebt in zwei verschiedenen Zeitordnungen, der des Betriebs und der seiner Umwelt. Daraus ergeben sich für sein Leben in und mit der Gesellschaft weitreichende Konsequenzen: Er wird „desozialisiert“; seine soziale Perspektive verkürzt sich, der Raum des Bekannten und Vertrauten verengt sich auf Betrieb und Familie, für die er ein Vater ist, der zu sonderbaren Zeiten kommt und geht, den seine Kinder meist erleben „wie er im Nachthemd die Tür vom Schlafzimmer aufreißt und Ruhe brüllt“. Mehr noch als der Normal- wird der Schichtarbeiter dazu neigen, sich auf eine private Sicherheitsinsel zurückzuziehen, zumal er sich in der Mehrzahl „denen da oben“ doch ausgeliefert glaubt. Entsprechend schrumpft sein Weltbild und -verständnis auf ein einfaches „Oben-Unten“ zusammen, ist seine verantwortliche Teilnahme an den Prozessen der Gesellschaft minimal.