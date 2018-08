Der Schwarm der Touristen, der sich in jedem Jahr über Kontinente ausbreitet, geht in die Millionen, er hat 1963 seine größte Dichte erreicht (zwölf Prozent Zuwachs gegenüber 1962) und wir, die Deutschen, stehen an der Spitze der reisefreudigen Nationen.

Das Land aber, das so lange das erfolgreichste Touristenland war mit magischer Anziehungskraft: Italien hat 1963 zum erstenmal Verluste erlitten und Spanien, Jugoslawien und Griechenland machen ihm den Rang streitig. Jugoslawien gewann 1963 gegenüber dem Vorjahr etwa 40 Prozent Besucher mehr aus der Bundesrepublik.

Seit Goethe war Italien auch für die Deutschen zweifellos das beliebteste Land. Die Reiselust nahm in den letzten Jahren ständig zu. 600 000 Bundesrepublikaner reisten 1950 ins Ausland. 9 Millionen 1962: Jeder sechste Deutsche. Aber 14 Millionen Urlauber waren es im ganzen, 5 davon blieben in der Bundesrepublik; nicht ganz jeder dritte Deutsche machte eine Ferienreise. Zum Vergleich: in Großbritannien reist jeder 14. Dabei waren die Engländer diejenigen Europäer, die das Reisen erfunden und die Welt mit ihren Bristol- und Palace-Hotels überzogen hatten, dann kamen die Amerikaner mit ihren Hilton- und Intercontinental-Hotels und American-Express-Schaltern. Und jetzt sind wir eigentlich an der Reihe, unseren Reisestil durchzusetzen. In Italien an der Adria hatten wir es mit Hotels und Pensionen, die deutsche Namen trugen wie „Zu Hause“, schon so weit getrieben, daß die letzten, die dort ankamen, glaubten, sie wären gar nicht verreist, worauf die nächsten nicht mehr folgten. 1,59 Millionen Deutsche besuchten Italien noch 1962, im letzten Jahr werden es nicht mehr ganz soviel gewesen sein. (Es wird geschätzt: 10 bis 15 Prozent weniger; genaue Zahlen liegen noch nicht vor.) In allen europäischen Ländern stehen die Deutschen inzwischen an der Spitze der Gästeliste. Aber auch die anderen Nationen reisen viel.

Sieht man es den Bundesrepublikanern an, daß ein Sechstel in jeder Stadt, in jedem Ort kürzlich im Ausland war, auf Europareisen oder gar in Übersee, in Ceylon, Japan, Amerika, ja, auf Tahiti? Ein ausländischer Beobachter stellte fest, weder die französischen Mahlzeiten, die sie einnahmen, noch die italienischen und englischen Stoffe, die sie unterwegs kauften, hätten die traditionellen Eßgewohnheiten oder die Kleidung der Bundesrepublikaner beeinflußt. Und in Unterhaltungen oder in den Zeitungen sei kein Zeichen vom sprudelnden neuen Interesse für die besuchten Länder zu finden. So stimmt also – und nicht nur für die Deutschen – die Feststellung, daß im Gegensatz zu den allgemeinen Reden von dem völkerverbindenden Tourismus, der den Horizont erweitere und zum Verständnis der Länder untereinander beitrage, diese Industrie in hohem Grad die Kontaktaufnahme verhindere? Millionen gelingt es über die Grenzen aus- und einzureisen, ohne daß jemand von ihnen Notiz nimmt, oder sie von den Leuten in den besuchten Ländern Notiz nehmen. Ein englischer Soziologe stellte fest, bemerkenswert sei nicht so sehr die rasch steigende Zahl der Reisenden, sondern die Tatsache, daß diese Reisen so wenig bedeuten für das Denken und Fühlen der Reisenden.

Ski-Orte vor allem scheinen extreme Beispiele von Insel-Tourismus zu sein. Sie bilden sonderbare internationale Welten für sich, und die Wirklichkeit stoppt an der Schneegrenze. Aber auch die Seebäder und die großen Sightseeing-Plätze, die wegen ihrer Sehenswürdigkeiten besucht werden, etwa Venedig, Rimini, Stratford on Avon oder Bangkok, isolieren die Besucher in wenigen Hotels, in besonderen Restaurants von der Bevölkerung ringsum. Je mehr Touristen kommen, um so mehr sind sie an festen Plätzen unter sich. Zwischen den Reisenden, der noch zu Baedekers Zeiten direkte Erfahrungen, gute oder böse, mit der Bevölkerung des besuchten Landes machte, und die Gastgeber hat sich heute die Reiseagentur geschoben, die alles regelt.

Ein italienischer Fremdenverkehrsexperte sagte: Die Leute reisen keineswegs in fremde Länder mit der Absicht, die einheimische Bevölkerung nicht kennenzulernen, aber Faulheit und die geringen Sprachkenntnisse halten sie davon ab. Ein anderer Reiseexperte stellte fest: Was die Leute, die Ferien machen, suchen, ist Sonne und Wasser, Erholung, Unterhaltung und zuletzt Leute, aber sie dürfen nicht zu fremd sein und im Umgang keine Mühe machen.

Doch es ist auch festzustellen, daß immer mehr Menschen den Versuch machen, aus den Touristengettos auszubrechen, sie mieten Häuser, sie suchen Ferienplätze, an denen sie Sprachunterricht nehmen können. Sie schreiben dem Hotelmanager oder dem Kellner zum Neujahr eine Glückwunschkarte, sie bleiben jedes Jahr etwas länger an dem Ferienort und kehren oft jahrelang an den gleichen zurück. Und die Fülle der Reiseführer und gelehrten Reisebücher finden großen Absatz, ebenso wie viele Sprachplatten gekauft werden.