Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftszweig geworden. Schon 1960 überstieg der Weltumsatz 40 Milliarden Dollar, das war mehr als das Doppelte des Weltumsatz:s in der chemischen oder das Dreifache in der Textilindustrie. Der Fremdenverkehr ist einer der größten Aktivposten des 20. Jahrhunderts geworden. Er ist, wie die nationale Geographische Gesellschaft in England feststellte, an die Stelle des Weizens getreten, der früher das erste Handelsgut der Welt war Österreich, das Land das immer noch die meisten deutschen Reisenden anzieht, Italien und Spanien, die beiden nächsten Länder in der Beliebtheit der Touristen, verdienen mehr am Reisegeschäft als an jedem anderen Export.

Schöne Flecken auf der Landkarte werder am besten durch Touristen entfernt, spottete ein witziger Däne. Selbst die Heimchen am Herde schwirren zum Tadsch Mahal aus. Seit 15 Jahren ist Sonne synonym für Ferien, und vor 15 Jahren begann der Reiseboom, durch die aufgestaute Reiselust und die Flugtouristik immer mehr beschleunigt. Ganze Landstriche am Mittelmeer haben ihr Gesicht verändert, gleichen sich aa an amerikanische Touristenzentren: Miami (Florida), Waikiki (Hawaii), die Copa Cabana in Rio. Als die ersten Hochhaus Hotels an der französischen Riviera die altmodischen, aber immer noch bewährten, exklusiven Palast- und Grandhatels zu überragen begannen, und dann in Italien zunächst an der Adria zwischen Ravenna und Pesaro, aber auch nördlich von Venedig die Küsten hinter dem Sandstrand in ein steinernes Meer verwandelt wurden, darauf in Spanien (auf Mallorca, an der Costa Brava), rund um das Mittelmeer und am Schwarzen Meer war, war von aufmerksamen, geschäftstüchtigen Unternehmern das große Ferienglück für jedermann geschaffen. Anscheinend stellt sich der heutige Zeitgenosse Glück nur noch in Form von Reisen vor, daher wohl auch die vielen Autos.

Immer noch, vornehmlich außerhalb der Sason, finden Bildungsreisende und Sucher der Einsamkeit auch in Italien, Spanien, Griechenland, Portugal und Frankreich durch gutes Planen und Bücher vorbereitet, was sie zur Erweiterung ihres Wissens wünschen, und Genuß durch die Kunst des Maßhaltens. Die Mehrzahl will Sonne, Nichtstun, Amüsement. Sie will es besser haben als zu Hause, viel Komfort für wenig Geld. Sie und daß sie Jahr für Jahr in wechselnden Kulisnimmt das enge Beieinander dabei gern auf sich sen auf Bauplätzen mit Hotelneu- und anbauten den Urlaub verbringt.

Der Pauschalgast, der diese großen, international genormten Hotels besucht, ist nicht so sehr Gast wie Benutzer eines großen, komplizierten, mehr oder minder lückenlos funktionierenden Apparates. Eine Kulisse oft der Pseudo Eleganz, im preiswerten Vollkomfort eines genau nach Lage, Sonneneinfall und dem möglichen Maß an Bequemlichkeit auskalkulierten Raumes in modernen Bauten. Die Zimmer sind oft zweckmäßig und einfach möbliert, je teurer desto schwellender mit neuen Stilmöbeln, die helfen sollen, den Alltag zu vergessen. Das alles hat den Reiz romantischer Fluchtburgen. Man soll glauben, die Luft der großen weiten Welt zu atmen, wie sie sich im Kino und in den Zeitschriften spiegelt. Hinter jedem Haus, mit dem Meeresspiegel um die Wette, schimmern blau oder grün die Swimming pools. Es ist anerkennenswert, was hier massiert für wenig Geld geboten wird. Aber der akustische Schutz der schnell aufgerichteten Häuser ist selten ausreichend, man hört den Nachbarn über einem, wenn er mitbloßen Füßen auftritt, man ist im Sog der Gemeinsamkeit, im Lärm des Autoverkehrs wie zu Hause, der hier auf den meist mitten durch die Herrlichkeit führenden Straßen zur Hauptsaison pausenlos fließt.

Auf der Höhe der schäumenden Touristenwoge sind augenblicklich die Costa del Sol und die Kanarischen Inseln, vor allem Teneriffa. Spanien nutzte die Chance. Die Folge ist, die werden, dazwischen fertige und halbfertige Swimming pools wie Sand am nahen Meer. Bungalows und Hotelblocks mit 400 Zimmern haben in diesen sommerlichen Vorfrühlingstagen sechs oder zehn Gäste, aber man will durchhalten. Die Parole "Auch im Winter geöffnet" soll die ganzjährige Saison erzwingen. Das ist die Chance dieser Küste, die wie in einem Goldrausch lebt. Zwischen den Hotels überall "Urbamzacion", Wohnsiedlungen mit Eigentums- und Mietwohnungen wie an unseren Großstadträndern. Und die Käufer kamen, A or allem die Deutschen. aus Madrid und Barcelona. Bodenspekulationen feiern Triumphe, und die arme Küstenbevölkerung, die ihren kargen Boden verkauft hat, weiß gar nicht, wie ihr geschah, fährt große Autos und spielt das Leben der großen Welt in Ferienfreuden virtuos mit — sofern sie nicht übers Ohr gehauen wurde. Die Preise sind auch für den Touristen unstabil, und ein noch vor vier Jahren renommiertes Hotel erster Klasse in andalusischem Stil mit einer Reihe von Einzelhäusern gilt heute als passe und hat Schwierigkeiten durch Fehlinvestitionen.

Wer diese neuen Fenenzentrcn aufsuchen will, die dernier cn sind, der erkundige sich, damit er nicht enttäuscht werde, bei seinem Reisebüro genau: e Ob das Hotel, das er wählte, schon fertig gebaut ist, wieviel halbfertige Neubauten er von seinem Fenster aus sieht, wie nahe sie liegen, wo die Straße vorbeiführt — in Torremolinos ist am landeinwärts liegenden Gebirgszug eine Umgehungsstraße für den zunehmenden Durchgangsverkehr von Malaga zu den Häfen Gibraltar und Algeciras geplant, allerdings noch nicht begonnen.

Wie nahe die Häuser an der Straße, am Meer stehen. Wie die Balkons liegen, wie hellhörig es ist. Was im Preis inbegriffen ist und was nicht. Wenn aber im Reisebüro das Wort Bungalow fällt, sollten die Fragen bohrend werden. Man versteht darunter ein leicht gebautes Reihenhaus mit Einzelzimmern, hellhörig wie eine Badekabine, das intimste Leben des Nachbarn offenbarend, und fast ebenso winzig. Man versteht darunter aber auch ein Luxushäuschen, in einen Park gebettet und feudal ausgestattet: innen ein Kamin, draußen im Garten Flamingos oder Dromedare in zeitloser Gelassenheit. Ungewißheit und mangelnde Information belasten manchen Reiseplan.