Eines der ersten Gedichte in seiner Meistermischung von Melancholie und Schnodderigkeit, von ironisierter Sentimentalität und poetischer Polemik widmete Erich Kästner seinem Jahrgang 1899, der sich „das“ viel schöner gedacht hatte und schließlich an die Kanonen verfüttert wurde. Wonach man sich ausrechnen kann: Kästner wird in diesem Jahr 65 – am 23. Februar ist es soweit. Anläßlich dieses Ereignisses veröffentlichen wir einen Hinweis auf die erste englische Ausgabe von Kästner-Gedichten. Unsere Wünsche verbinden sich mit denen vieler Kästner-Freunde: Möge dieser große Dresdener bald wieder völlig gesund in seine Wahlheimat München zurückkehren!

Eine Auswahl aus Erich Kästners Gedichten ist jetzt – unter dem Titel „Let’s Face it“, zum Preise von sechzehn englischen Schillingen – im Londoner Jonathan Cape Verlag erschienen.

Sie kann Engländern, Englischlehrern, Kritikern und Übersetzern nicht dringend genug empfohlen werden; denn sie lehrt dreierlei so deutlich, so anschaulich, so eindringlich, daß sie als Exemplum gelten darf für oft Geargwöhntes, selten Belegtes.

1. Einige Gedichte von Erich Kästner sind große Gedichte. Sie haben jetzt zwei Tests bestanden: Ihre Aktualität hat 35 Jahre gehalten (die besten von ihnen sind 1964 so gültig, wie sie es 1929 waren); ihre Nationalität hat sich als Humanität ausgewiesen (einzelne von ihnen sagen dem englischen – oder französischen oder chinesischen – Leser nicht weniger als dem deutschen).

2. Die „Übersetzbarkeit“ stellt den Wert eines Gedichtes ebenso sehr in Frage, wie sie ihn bestätigt. Welches von beidem gilt, das entscheidet nie der Dichter – sondern immer der Leser. Am hundertjährigen Streit um den Lyriker Heinrich Heine können alle Argumente pro und contra abgelesen werden. Erich Kästner ist der unverkennbarste Erbe Heinrich Heines in der deutschen Literatur.

3. Jede Anmerkung zu einem Gedicht hat nur dann einen Wert, wenn derjenige, der sie macht, der Sprache des Originals mächtig ist. Sprachkunstwerke nach Übersetzungen zu beurteilen, ist in jedem Falle riskant. Gedichte nach Übersetzungen zu beurteilen, ist einfach Unsinn.

Das englische Kästner-Bändchen gab mir Gelegenheit, diese These (die mir seit spätestens der Kontroverse um Jewtuschenkos Gedichte lieb ist) auf die Probe zu stellen.