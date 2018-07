Inhalt Seite 1 — Ziegel für die Jüngsten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf der Internationalen Spielzeugmesse, die in diesem Jahr vom 23. bis zum 28. Februar in Nürnberg stattfindet, sind zwei Baukästen zum erstenmal zu finden, die alle Voraussetzungen für originelle Neuheiten zu erfüllen scheinen.

Gib deinem Kinde ein Stück Stoff, einen Bindfaden und vielleicht noch einen Klotz aus rohem Holz, und es wird phantasievoll und glücklich spielen: gib ihm den feuersprühenden, vorwärts tapsenden Uhrwerk-Roboter, eine elektrisch getriebene Windmühle oder die sprechende Puppe – Repertoire zehn Sätze –, die überdies noch das Bett nässen kann, und die Phantasie deines Kindes wird verkümmern.

Dieser ebenso einleuchtende wie weltfremde Rat eines Psychologen hilft Eltern wenig. Das Kind, das die Puppe von Nachbars Lieschen hat bettnässen sehen, findet von Stund an, daß ein Stück Stoff nur ein Lappen ist und nichts anderes. Dieses Kind braucht Spielzeug, fertige Industrieprodukte, eigens dazu hergestellt, Menschen zwischen einem und vierzehn Jahren zu beschäftigen.

Nun ist das Angebot der Spielzeugläden reichhaltig wie kaum in einer anderen Branche, aber dennoch machen Eltern sehr bald die Erfahrung: Es ist schwieriger einen Vierjährigen zu beschenken als einen verwöhnten Vierziger.

Kinder, die in einer unaufhörlich bunter werdenden Umwelt aufwachsen, haben oft keinen Sinn mehr für stilisierte Tiere aus unbemaltem Holz, die ihnen von den Anhängern der Stofflappen-Theorie gegeben werden, und der Großstadtjunge findet das Schaukelpferd mit dem zylindrischen Bauch albern. Kinder wünschen sich brennend den glotzenden Blechaffen, der mit seinem Fahrrad auf einer Schnur hin und her radelt – und sonst nichts kann –, sie verlangen nach der Lokomotive, die so echt faucht und tutet und sich im Zimmer weder festfahren noch verklemmen kann, weil sie einen fast denkenden und entsprechend teuren Mechanismus besitzt. Unerfahrene Eltern und insbesondere technisch interessierte Väter kaufen solche Dinge. Die Enttäuschung läßt nicht lange auf sich warten: nach ein bis zwei Stunden hat die Mechanik für Vater und Sohn ihren Reiz verloren.

Die Auswahl an Spielsachen, die der fernsehenden Kinder-Generation Eindruck macht und nicht schon am ersten Tag langweilig wird, ist äußerst begrenzt. Neue Erfindungen gibt es hier nur sehr selten, und so manche Neuerscheinung, die von Eltern und Lehrern auf dem Spielzeugmarkt mit Enthusiasmus begrüßt wird, hält dem rücksichtslosen Warentest der damit Beschenkten nicht stand.

Bestanden – geradezu mit summa cum laude – hat diese harte Prüfung „Macro Bambino“, ein für Deutschland neuer Baukasten der holländischen Firma „D. S. Plastics“ mit fast ziegelsteingroßen hohlen und daher leichten Plastic-Steinen, mit Dachschindeln aus biegsamem Kunststoff, Plastic-Fenstern und allerlei Formteilen. Alles in leuchtenden Farben, abwaschbar und, von den Fenstern abgesehen, unverwüstlich. Mit Leichtigkeit vermögen sogar ungeschickte und ungeduldige Kinder damit ein Haus zu errichten, in das sie selbst hineinkriechen können. Nichts klemmt, nichts fällt zusammen; mühelos lassen sich die griffigen Bauelemente miteinander verfugen und wieder auseinandernehmen. Und was man alles damit bauen kann: Ein Kasperle-Theater, einen Kaufladen, eine Garage für das Dreirad, Tische und Stühle, auf die man sich getrost setzen darf, Versatzstücke für die Kinderbühne, Brücken, Treppen, Fußballtore, raffinierte Slalomstrecken für Roller- und Radfahrer; Autobahnen und ganze Städte sind mit den großen Steinen im Nu errichtet.