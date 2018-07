FÜR kulturgeschichtlich interessierte Leser:

„Zum Nutzen des Menschen“ – Die großen Erfindungen im Bild der Geschichte, fünfte Folge der Sammlung „Panoramen der Geschichte“; Scherz Verlag, Bern/Stuttgart/Wien (sowie Bompiani, Mailand); 361 S., 78,– DM.

ES ENTHÄLT nahezu alles, was man über die bedeutsamen Erfindungen weiß – vom Ziehbrunnen der alten Ägypter bis zum modernen Elektronenrechner, insbesondere aber einen unübertroffenen Bildteil.

ES GEFÄLLT, weil es im Gegensatz zu vielen Bildbänden mit einem anregend geschriebenen Text versehen ist und im Gegensatz zu den meisten Darstellungen der Technik-Geschichte nicht versucht, die manchmal spröde Materie in spannende Storys zu verpacken. Die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfindungen werden anschaulich erklärt, auf fast jeder Seite gibt es ein faszinierendes Bild. Stets werden die technischen Errungenschaften der einzelnen Epochen in ihrer kulturellen und sozialen Bedeutung gesehen und mit politischen Entwicklungen in Zusammenhang gebracht.

T. v. R.