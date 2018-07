Von Wolfgang Altendorf

Ich entsinne mich genau: Ich habe in einem Fluß die Kunst des Schwimmens erlernt, in einem fließenden Gewässer, im größten unseres Landes, im Rhein. Der Bademeister saß in seinem Kahn, die „Angel“ vor sich, jenes sinnreiche Gerät aus Stange und Schnur, das den Neuling über Wasser hielt. Vierzehn Tage später schwamm ich schon „hinter den Stangen“, dort wo der Grund absank.

Ich entsinne mich genau ... Wir dachten uns damals nichts dabei, im Rhein zu schwimmen, im Neckar, im Main. Ja, es war unser Ehrgeiz, Flüsse zu sammeln, bekannte und unbekannte, aufzutrumpfen mit ihren Namen. Wenn wir unterwegs waren mit unseren Rädern und an einen Fluß kamen, badeten wir, oft bevor wir überhaupt seinen Namen kannten. Selbstverständlich war das. Es weitete unser Herz. Verächtlich mieden wir städtische Schwimmbäder abseits der Flüsse, betrachteten überlegen das Treiben dort, wenn wir zufällig vorbeikamen. Niemals wären wir auf die Idee verfallen, dort zu baden, uns etwa einzumischen in das Gedränge, in einem Trog zu plätschern, der keine Strömung hatte. Er erschien uns unappetitlich genug.

Weit liegt das alles zurück. Was ist geschehen mit unseren Flüssen, daß selbst die Kinder, die an ihren Ufern geboren werden, das Schwimmen in Trögen ohne Strömung erlernen müssen, in komfortablen, sauberen Trögen natürlich, in Schwimmbädern mit allen sanitären Sicherungen, mit Frischwasser und Umwälzanlage? Was ist geschehen?

Was haben wir getan, daß unsere Flüsse, einmal besungen von unseren großen Dichtern, nun Kloaken sind, an denen sich kein Reim mehr entzündet? Damals wußten wir nichts von der Gefahr der Seuche durch das Schwimmen. Die Umwälzanlage unseres Freibades war die Strömung. Wir tauchten bis hinab zum Grund mit geöffneten Augen, sahen die Schatten des Kieses und hofften auf ungeahnte Schätze. Wir brachten Muscheln nach oben, und manchmal, selten freilich, fingen wir einen Fisch mit der bloßen Hand. Ritterschlag aber war die Rheinüberquerung, hier, wo der Fluß eine Breite vor. 350 Metern hatte. Den Neuling nahmen wir in die Mitte, ermunterten ihn unterwegs, machten ihm vor, wie er schräg gegen die Strömung zu schwimmen habe, und müde sanken wir drüben, auf der anderen Seite, ins Gras. Wir warteten die großen Schleppzüge ab, kraulten uns an die Kähne heran und schwangen uns auf ihre geteerten Planken. „Was gibt es Neues?“ fragte der Schiffer. Er hatte niemals etwas dagegen, wenn wir ein Stück stromauf mitfuhren. Wir kannten die Strecke des Abtriebes, wußten, wieweit wir mit den Schleppkähnen zu fahren hatten, um hinter der großen Biegung mit der Strömung des Wassers an unseren Strand zurückgetrieben zu werden.

Verloren ein Paradies, wie es uns damals selbstverständlich erschien! Nie dachten wir daran, daß sich das ändern könnte. Heute studieren wir die Landkarte, suchen nach den verborgenen Tälern, aber wenn wir hinkommen, ist es auch hier, hier in der Einsamkeit wie überall. Nur manchmal finden wir einen sauberen Bach, einen stillen, glänzenden See. Es ist uns dann, als sei er übriggeblieben aus einer sagenhaften Zeit. Wie ein Denkmal wirkt er, und wie Denkmäler mahnt auch der Bach, mahnt der See, fordert uns auf zur Besinnung.

Die grauen, verschmutzten Gewässer strafen unsere Zivilisation Lüge. Fortschritt? Wir sind steckengeblieben im Schmutz. Was im Mittelalter in der Gosse unserer Straße schwamm, hat sich nur verlagert.

Das Schlimme ist nur: Wir könnten es ändern...