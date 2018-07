Inhalt Seite 1 — Bildung ohne Bücher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dieter E. Zimmer

Daß es mit den wissenschaftlichen Bibliotheken der Bundesrepublik nicht zum besten bestellt ist, wissen zumindest alle jene, die Erfahrungen in Bibliotheken des Auslandes sammeln konnten. Dennoch blieb es bislang bei einem undeutlichen Murren: in den Katalogräumen, wenn sich herausstellte, daß nur ein Teil der vorhandenen Bestände katalogisiert oder umgekehrt ein Teil der vernichteten Bestände noch nicht aus den Katalogen gestrichen war; in den Ausleihstellen, wenn dem Benutzer eröffnet wurde, er möge in ein, zwei, drei Tagen noch einmal wiederkommen; zu Hause, wenn ein vor einem halben Jahr in den Auswärtigen Leihverkehr geschickter Bestellschein unverrichteter Dinge zurückkam.

Nicht über die durch Krieg und Unterdotierung verursachten Lücken im Bücherbestand, auch nicht über die oftmals völlig unzureichenden Räumlichkeiten der Bibliotheken pflegt der wenig verwöhnte deutsche Bibliotheksbenutzer zu klagen, sondern: über die Schwerfälligkeit des Leihverkehrs, über die Langwierigkeit der Bestellprozeduren, über die Unhandlichkeit der bibliographischen Hilfsmittel.

Wer in Deutschland wissenschaftlich arbeitet hat sich vor allem in Geduld zu üben: Hier ein wichtiger Zeitschriftenartikel, dessen man ers nach Monaten habhaft werden kann, dort eine überlastete Photokopierstelle oder ein Magazii voll unkatalogisierter Bücher. Einer Wissenschaf aber, die vor allem aus dem Buch und für das Buch lebt, nützt die großzügigste Unterstützung nichts, solange die bibliothekarischen Verhältnisse nicht Schritt halten. Keine Universität kam leistungsfähiger sein als ihre Bibliotheken.

Nunmehr ist Abhilfe in Sicht. Eine Kommission des Wissenschaftsrates hat in dreijähriger Arbeit die Zustände an den dreiundachtzig wichtigster wissenschaftlichen Bibliotheken der Bundesrepublik und Westberlins, die zusammen über mehr als einunddreißig Millionen Bücher verfügen untersucht und vor einigen Tagen ein fast dreihundert Seiten starkes Gutachten darüber vorgelegt. Eigentlich ist es ein Sanierungsplan, mit dem Ziel, die größten Lücken in den Buchbeständen schnell zu schließen, die Kataloge, insbesondere die verschieden weit vorangeschrittenen regionalen Zentralkataloge, schleunigst zu komplettieren, die modernen bibliothekarischen Hilfsmittel zu erproben und den Leihverkehr flüssiger zu machen – so flüssig, daß der Benutzer schließlich erwarten kann, innerhalb eine Viertelstunde an das gewünschte Buch heranzukommen.

Bibliotheken werden von den Bundesländern von Städten, Universitäten, Stiftungen und Gesellschaften unterhalten. Zum Aufbau einer deutschen Nationalbibliothek ist es nie gekommen: jeder versucht, so gut es geht, auf seine Art zurechtzukommen. Bei solcher Zersplitterung ist es eine der wichtigsten Seiten des Gutachtens, daß es wohl die lokalen Bedürfnisse berücksichtigt, das Ganze dabei jedoch nie aus den Augen verliert. Allem nur partikularistischen Interesse vor allem in der Erwerbspolitik (Seminarbibliothek gegen Fakultätsbibliothek, Fakultätsbibliothek gegen Universitätsbibliothek, Universitätsbibliothek gegen Stadtbibliothek, und so fort) begegnet es mit ebenso sanften wie dringenden Worten. Es weiß, wogegen es hier redet.

Eine vernünftige Aufteilung der Aufgaben unter den Bibliotheken aber ist dringend geboten. Daran, daß Bücher von den Universitäten mehrfach angeschafft werden, einmal für die Universitätsbibliothek und dann für die verschiedenen Institutsbibliotheken, ist unter den gegebenen Umständen wohl nichts zu ändern. Es wäre aber zum Beispiel zu wünschen, daß die Institute die speziellere Literatur, die nur bei ihnen vorhanden ist, nicht eifersüchtig hüten, sondern allen Interessierten zugänglich machen.