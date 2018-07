Inhalt Seite 1 — Das Ende einer Idee Seite 2 Auf einer Seite lesen

Reinhard Höhn: Die Armee als Erziehungsschule der Nation – Verlag für Wissenschaft, Harzburg, 590 Seiten, 54,– DM.

Wollen wir die Soldaten zu Bürgern machen? Diese Frage stellte zum erstenmal der Vorkämpfer des süddeutschen Liberalismus Karl von Rotteck. Mit der Schrift des Freiburger Gelehrten „Über stehende Heere und Nationalmiliz“ aus dem Jahre 1816 begann die Auseinandersetzung um die politische Erziehungsfunktion der Armee und die Stellung des Soldaten in der Gesellschaft.

Mit einer nie wieder erreichten Schärfe hat der radikalliberale Rotteck das stehende Heer als „das Werkzeug, die Stütze und die Bedingung des Despotismus“ gekennzeichnet. Die Soldaten sah er als „Lohnknechte“und „Mietlinge“: „Wo es etwas zu rauben und zu morden gibt, da ist ihre Heimat.“ Ein Soldatenvolk könne „wohl Kunstwerke rauben, aber keine erschaffen“. Der junge Mann, der vom Heer zurückkommt, sei für die bürgerliche Gesellschaft verloren. Er könne nur ein Knecht bleiben, denn er habe in den Kasernen nur gehorchen gelernt.

Die Sozialisten übernahmen diese frühliberale Ablehnung des stehenden Heferes. Als auf dem Fünften Vereinstag der Deutschen Arbeitervereine in Nürnberg 1868 das sozialdemokratische Wehrprogramm zur Diskussion stand, entschied sich die Partei unter der Führung von Bebel und Liebknecht für die Forderung: Abschaffung des stehenden Heeres und Einführung allgemeiner Volksbewaffnung. Das Ziel war ein demokratisches Heer im demokratischen Staat.

Demgegenüber hat die preußisch-deutsche Armee einen eigenen Soldatengeist gepflegt und den Versuch gemacht, Bürger und Sozialisten in ihrem Geiste umzuerziehen. Der Gegensatz von Bürgern und Soldaten hat die deutsche Verfassungsentwicklung weithin überschattet.

Deshalb verdient die historisch-dokumentarische Darstellung Beachtung, die der Heeresforscher Reinhard Höhn veröffentlicht hat. Das breit angelegte Geschichtswerk, das vom absoluten Staat bis zum Ersten Weltkrieg reicht, läßt die Quellen selbst sprechen, die in schier unerschöpflicher Fülle aus Parlamentsberichten, Archivakten, Flugschriften, politischer Publizistik und Militärliteratur zusammengetragen sind. Trotzdem ist das Buch nie langweilig. Wo man es auch aufschlägt, ist es interessant und anregend, zumal da die zugrundeliegenden Sozialprobleme einer werdenden Industriegesellschaft in die Darstellung einbezogen sind.

Da wird deutlich, wie der Enthusiasmus der französischen Revolutionssoldaten in Europa zum „Fanal des kommenden Umbruchs“ gegenüber dem „Zwangs- und Drillsystem“ des absolutistischen Heeressystems wurde; wie fruchtbare Ansätze in der Scharnhorstschen Heeresreform von 1808 vorlagen, die dazu hätten helfen können, die preußische Armee durch eine von bürgerlichem Geist erfüllte Schule der Nation gehen zu lassen, aber in der Reaktionszeit nach den Freiheitskriegen zum Scheitern verurteilt waren; wie die Armee sich in der geistigen Auseinandersetzung mit dem liberalen Bürgertum als eigene geistige Größe etablierte mit dem Ziel: „Erziehung des Bürgers zum Soldaten in echtem Soldatengeist“; wie das politische Scheitern der Revolution von 1848 und die Erfolge der Bismarckschen Politik einen gewissen Mythos entstehen ließen, als ob die Erziehung in der Armee das entscheidende geistige Bollwerk gegenüber Revolution und Parlamentarismus gebildet hätte; und wie schließlich nach der Versöhnung von Regierung und Bürgertum im Bjsmarckschen Reich die von Wilhelm II. mit großen Erwartungen unternommenen Versuche, die Sozialdemokraten in der Armee politisch und religiös umzuerziehen, sich totgelaufen haben.