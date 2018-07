Manchmal stellt sich der Erfolg mit der Pleite ein. So konnten die Bremer Lloyd-Werke, die 1961 mit der ganzen Borgward-Gruppe in Konkurs gegangen sind, im letzten Jahr ihre Automobilproduktion gegenüber 1961 um rund 30 Prozent erhöhen. Sie stellten noch 891 Wagen vom Typ Arabella her.

Als sich Konkursverwalter Dr. Reinstorf 1961 den Schaden besah, fand er eine ganze Menge Rohmaterial vor. Außerdem lagen auf seinem Schreibtisch hohe Schadenersatzforderungen von Zulieferern für nicht abgenommene Lieferungen.

Die Frage war nun: Verschrotten und für ein Ei und Butterbrot verkaufen oder das Material zu neuen Wagen zusammenzubauen? Konkursverwalter Reinstorf beschloß, Autoproduzent zu werden. Die Lloyd-Gläubiger werden den Entschluß nicht zu bereuen haben. Aufgrund des Arabella-Erfolges hofft Reinstorf, ihre Forderungen zu 100 Prozent erfüllen zu können. hm