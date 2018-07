Es ist nicht das erste Mal, daß die modische Offenbarung einer neuen Saison weniger durch den Schnitt der Modelle als durch die vielen kleinen Dinge, die „dazu gehören“, und vor allem durch die Stoffwahl ihren wahren Charakter enthüllt. Akzent und Würze erhalten die Pariser Vorschläge diesmal durch Frisur, Hut, Schuhe, Seidenhalsbänder nebst Schleife, durch Ansteckblumen und die unentbehrlichen weißen Kragen nebst Manschetten aus Pikee (weich oder steif gestärkt) sowie die bunten Blusenkrägelchen, die, wie Anno dazumal, über die Jacke herausgeschlagen werden. Daneben „grünt“ und „blüht“ es. Girlanden rahmen den Halsausschnitt ein und den Rocksaum. Man steckt eine Nelke ins Knopfloch, eine Narzisse ins Haar oder wählt eine Kamelie als Manschettenknopf – kurz, wo etwas fehlt, da dürfen Blumen sprechen.

Das zweite Element, das zur Skizzierung der Sommermode beiträgt, besteht im vielfach übereinstimmenden Schnitt, wenn die Ausführung auch voneinander abweicht: Es wimmelt nur so von Falten und Plissees, die eine „beschwingte, flatternde“ Silhouette schaffen. Nicht nur bei den Röcken tauchen sie als „Ringsherum“-Messer-, -Quetsch- oder -Kellerfalten und eingesetzte Faltenteile auf. Gar nicht so selten beginnen Plissees an der schmalen Schulterpasse (am Tag und am Abend) und laufen vom schmalen Gürtel lose gebändigt bis zum Rocksaum durch. Vorsicht ist geboten, es ist eine Mode für Überschlanke. Cardin hat außerdem eine Schwäche für stoffreiche, plissierte Ärmel aus weißer Seide oder Chiffon, die aus der ärmellosen Jacke marineblauer Wollkostüme herauswachsen. Blusenärmel mit Herrenmanschetten beschränken sich nicht. auf Blusen und Kleider, man findet sie nicht selten bei Mänteln und Kostümjacken.

Daß man der Taille wenig Aufmerksamkeit schenkt, erkennt man bei der zweiten, maßgebenden Schnittrichtung: Neben der Hemdblusen-Façon existiert weiter das Futteral-Kleid, stets ohne Gürtel und mit durchlaufenden Nähten, von deren Führung es abhängt, ob ein Modell mehr dem vorjährigen Shift (dem umbenannten Sack) oder dem zeitlosen Etuikleid ähnelt. Lange Tunikas geistern mehr denn je durch die Kollektionen. Sie folgen entweder dem gürtellosen, schlanken Etui-Trend oder zeigen mit rückwärts gebauschter Taille den Blusen-Effekt.

Alles strebt nach „Femininität“ als Gegensatz zum winterlichen, gestiefelten Beatnikstil. Das abgrundtiefe Dekolleté kann kaum noch als Sensation gelten, wo Nacktkultur den Freizeitstil bestimmt. Wenn es nun bis zur Magengegend reicht, wird der Indiskretion mit fleischfarbenen Stoff unterlagen, mit einer Schleifchenbrücke oder durch eine Brosche vorgebeugt. K. E. R.