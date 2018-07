Mit der Auflage strenger Geheimhaltung hat die EWG-Kommission den sechs Regierungen vor einigen Wochen Vorschläge unterbreitet, die eine Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit zum Ziele haben. Wer sich bewußt ist, welche Schwierigkeiten es machte auch nur im nationalen Bereich soziale Reformen durchzusetzen, der vermag sich vorzustellen, vor welche Aufgabe die EWG-Kommission sich hier gestellt sieht.

Schon der Artikel 118 der Römischen Verträge ist so vage formuliert, daß er sowohl von den Befürwortern als auch von den Kritikern der Harmonisierungsbestrebungen ins Feld geführt werden kann. Unterstellt man, daß es aber so oder so im Sinne der politischen Zielsetzung der Verträge liegt, allmählich auch eine Annäherung der sozialen Systeme herbeizuführen, so taucht sofort die Sorge um die Wettbewerbsgleichheit auf. Geht man von der vorgefundenen Situation als einigermaßen wettbewerbsgleich aus, dann wäre jede einschneidende Veränderung der Sozialsysteme mit ihren unterschiedlichen Finanzierungsmethoden und Lasten eine Wettbewerbsverfälschung.

Solange man glaubt, in keinem Lande den Bereich oder die Leistungen des sozialen Sicherheitssystems einschränken zu können, wird jeder Harmonisierung die Tendenz einer Angleichung nach oben innewohnen. Das heißt, überspitzt formuliert, daß das höchste Leistungsniveau Norm für alle’beteiligten Länder wird. Sieht man außerdem die staatliche Finanzierung der Soziallasten als relativ wettbewerbsneutral an, so wäre der allumfassende Versorgungsstaat die logische Konsequenz jeder ernsthaft vorangetriebenen Harmonisierung.

Entsprechende Tendenzen waren denn auch bei den Veranstaltern der sogenannten „Harmonisierungskonferenz“ im Dezember 1962 in Brüssel unverkennbar. Nur der Aufmerksamkeit, mit der man damals in der Bundesrepublik die geheimen Vorbereitungen zu dieser Konferenz aufdeckte und schließlich ihre Veröffentlichung erzwang, verdarb den Befürwortern der „großen Lösung“, nämlich des Versorgungsstaates, das Konzept. Jetzt nun berät man erneut hinter verschlossenen Türen, und die deutschen Regierungsvertreter machen mit.

Die Geheimdiplomatie, mit der hier Sozialpolitik betrieben wird, ist nicht nur unbehaglich, sie ist auch undemokratisch. Aus einer Presseverlautbarung der EWG-Kommission ist lediglich zu entnehmen, daß mit den Regierungsvertretern ein Programm zur Harmonisierung des Systems der sozialen Sicherheit erörtert wurde, das mit Vorrang in Angriff genommen werden soll, darunter Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen, Leistungen und Finanzierung der Sicherheitssysteme. Ein recht umfassendes Programm also, von dem mehr zu erfahren die Öffentlichkeit wohl einen Anspruch hat. –en