Unter den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, war der folgende. Verfasser ist ein Beinahe-Abiturient. Wir wüßten ihm keinen wirklich schwerwiegenden Sprachschnitzer nachzuweisen, von einigen Abenteuerlichkeiten der Interpunktion einmal abgesehen. Er selber dürfte von seiner Formulierungskraft so überzeugt sein wie von seinen Ansichten. Wir könnten uns sogar vorstellen, daß seine Leistungen im Deutschen recht hoch bewertet werden. Wirklich beruhigt wären wir erst, wenn alle Deutschlehrer uns schrieben, daß sie unter ein solches Elaborat natürlich eine Fünf setzen würden. Mehr als von Ignoranz oder Unbeholfenheit wird unsere Sprache heute von solcher glatten Routine des Gewäschs bedroht:

„Mit diesem Brief möchte ich bezug nehmen auf den Artikel ‚Aus der Schule geplaudert‘. Die Verfasserin baut ihren Artikel wie eine Propedeutik für die Lernschule auf. Sie verkennt die veränderte gesellschaftliche Situation in unserer heutigen Zeit. Es ist unmöglich ihre Forderungen auf die Schule in den beginnenden sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts anzuwenden. Die Forderungen die unsere pluralistische Gesellschaft an die Oberschule richtet, können nicht mit Gedankengängen die vor fünfzig Jahren opportun waren, erfüllt werden; denn die Komplexität unserer Probleme in einer technisierten Welt erforden interlektuelle und nicht lexographische Überlegungen. Das Hat nichs mit ‚Hätschelpädagogik‘ zu tun; denn wie ja gerade die neue Oberschulreform zeigt, muß der Schüler der drei höheren Gymnasialklassen studentisches d. h. wissenschaftliches Arbeiten lernen. Diese Forderung, die die Universitäten erheben, übersieht die Verfasserin und ergeht sich an technischen Randerscheinungen, die durch die Oberschulreform aufgetreten sein mögen, aber keineswegs typisch für die Oberschule sind. Ursula Wiskott weist mit Recht auf die neuen Abiturs-bedingungen hin, die aber zur Zeit nicht anders zu lösen sind, da wir nicht in einem so kindbezogenen pädagogischen Zeitalter leben, sondern eben sehr hohen, zwar andersgearteten Anforderungen ausgeliefert sind. Hochachtungsvoll...“