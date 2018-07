Zwei alte Autos rasen über die Piste; stahlharte Playboys umklammern das Lenkrad. Reifen rotieren, die Wagen beginnen zu tanzen, ein Autler macht einen Salto. Entschlossene Helfer eilen zum Tatort. Haß lodert auf, der Besiegte schwört blutige Rache, die Exposition ist dramatisch. Dann folgt ein freundlicher Schnitt; Auspuffgase verwehen, das Millionärsinterieur läßt die Männerschlacht auf der Rennbahn vergessen.

In seiner Bibliothek gibt sich der Siegeronkel besorgt; Neffe Drake scheint in ernster Gefahr; Gangster wollen dem zornigen Pistenbeherrscher ans Leben. Zwischen kostbaren Persern und Lederbänden sinnt man auf Rettung. Bailey wird das Lösegeld zahlen, Bailey weiß Rat. Doch dann verwirrt sich die Handlung. Drakes Vater taucht auf; Edelmut und Entsagung haben die Züge des noch rüstigen Menschen gezeichnet. Die Gefängnisstrafe, soviel ist sicher, traf einen Mann ohne Fehl. Vor einem Auto, Chromsarg genannt, keimt erstes Einverständnis auf, und der small talk beweist, daß man sich finden wird. Orest und Agamemnon reichen einander die Hand, Schatten fallen auf den bücherlesenden Aigisth.

Aber das Ziel ist noch weit, wirre Schnitte mystifizieren den plot; der Seher beginnt langsam seekrank zu werden; sein Fassungsvermögen ist weit überfordert. Auch der Held, Privatdetektiv Bailey mit dem markanten Dick-Nixon-Gesicht, hat Mühe, die Steine dieses blutbespritzten Mosaiks zusammenzusetzen. Eben noch, in der Bar, Zeuge eines Eifersuchtsdramoletts, wird er in der nächsten Szene von Räubern entführt.

Nacht senkt sich, in Gestalt einer undurchdringlichen Binde, über sein Auge, kreisende Fäuste würgen den Orientierungssinn ab; doch Bailey ist klug. Sein Pulsschlag ersetzt ihm die Sicht. Während die Räuber chauffieren und die Temperatur zu steigen beginnt (kein Zweifel also, daß man gerade einen Canon durchsaust), zählt der Detektiv das fünfzehnhundertfache Klopfen seines Bluts, dividiert die Summe durch die Zahl fünfundsiebzig – ein Kriminalist kennt den Normalschlag des eigenen Herzens – und rechnet sich messerscharf aus, daß man ihn zwanzig Minuten lang fuhr. Der Rest ein Kinderspiel.

Der eben noch böse Lieutenant (der wackere Gillmore, Sie wissen) alarmiert seine Leute, ein Megaphon wird geschwungen, die Gangster schießen und sterben; der opferbereite Vater kommt dank Gottes Hilfe mit einem Durchschuß davon. Hildebrand und Hadubrand, père noble und Playboy, schauen einander ins Aug, beide kämpfen mit Tränen und schämen sich der Rührung nicht. Der gleisnerische Onkel aber wird schmählich entlarvt, die Kamera zeigt seine zitternden Hände, auf daß jedermann wisse: der Millionär ist bankrott.

Dann folgt die Tagesschau, und der Zuschauer hat Muße, um wenigstens die unvergeßlichen Szenen zum zweitenmal – jetzt in Gedanken – zu betrachten: wie Kookie sein Auto bestieg und wie, unsagbar komisch, der Hut des Beisitzers fortflog, wie ein Mund und ein Gangsterkinn ins Telephon knurrten, wie die Scheinwerfer und die Lichtreklamen sprühten, wie das Höllengas den armen Bailey zu morden versuchte. Eine sinnvolle Fabel ließ sich bei solchen Meditationen freilich nicht herauspräparieren.

Vom dreizehnten März an, sagte Kölns Sprecherin lächelnd, werde man an jedem Freitag um 21 Uhr einen Kriminalfilm vorführen. Das Fernsehen, so scheint es, hat das Gebot der Stunde erkannt; die Zeitungsverleger seien gewarnt. Der Fehdehandschuh wurde ergriffen, und die ARD ist im Bild. Momos