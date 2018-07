BREMEN (Kunsthalle):

„Delacroix“

Frankreich und die Schweiz haben Delacroix 1963 in seinem hundertsten Todesjahr mit umfangreichen Retrospektiven geehrt. Die deutsche Gedächtnisausstellung wurde am vergangenen Sonntag in der Bremer Kunsthalle eröffnet. Mehr als jedes andere deutsche Museum ist sie dazu legitimiert, aus sachichen und persönlichen Gründen. Bremen hat den größten Delacroix-Bestand, sieben Gemälde, darunter Hauptwerke wie den „Rodrigo“, die „Löwenjagd“, den „Tod des Valentin“, dazu 72 Zeichnungen und Aquarelle; in der graphischen Sammlung befinden sich sämtliche Lithographien zum „Faust“ und zum „Hamlet“. Das meiste wurde von Günter Busch erworben, der aus seiner Vorliebe für Delacroix nie ein Hehl gemacht hat. (ZEIT-Leser erinnern sich: In der Serie „Mein Bild“ hat sich Günter Busch als einziger für Delacroix entschieden und seine Wahl ausführlich begründet.) Man kann Delacroix noch sehr viel umfangreicher, aber gar nicht besser oder jedenfalls zeitgemäßer präsentieren. Busch hat auf „die großen und mühevollen Morilatenbilder“, die schrecklichen Blutbäder und Metzeleien, die im Louvre hängen, verzichtet – sie sind ohnehin nicht transportabel. Unter den 88 Gemälden überwiegen die kleinen Formate, die furiosen Skizzen, die so sehr viel frischer, lebendiger und wilder sind als die vollendeten Werke. Nur die frühe „Dante-Barke“ von 1822 ist dabei, mit der er seine künstlerische Karriere begann. Die Bremer Ausstellung will nicht die historische Position von Delacroix fixieren, will nicht den Repräsentanten seiner Epoche, des „romantisme“, darstellen. Sie will ihn aktualisieren, Beziehungen nicht zur Vergangenheit, zu Rubens und Michelangelo, zu dem gewaltigen abendländischen Erbe herstellen, sondern zur Gegenwart: Delacroix als Vorläufer, ohne den, so konstatierte Meier-Graefe schon 1907, Cézanne und die moderne Malerei nicht nur historisch, sondern logisch unmöglich seien. Um diese unhistorische, aktuelle, überzeitliche Komponente zu manifestieren, zeigt Busch in einer Sonderschau, aus eigenen Beständen der Kunsthalle, „Bildthemen der französischen Romantik“: Heldenlegende, das Literarische, der Orient, das Bestiarium, das Schiff im Sturm (auch die „Danfe-Barke“ ist eine Variante dieses Themas und nicht weit entfernt von Géricaults „Floß der Medusa“). Diese Themen, dieses seltsame romantische Gespinst aus Pathos und Legende, sind gemeinsamer Besitz der Künstler, den ihnen die Zeit bereithält. Aber wie der eine und die anderen den gleichen Stoff bewältigen, an diesem Vergleich, durch diesen Unterschied wird das Genie von Delacroix sichtbar. Seine leidenschaftliche Malerei verzehrt das Bildgeschehen, verwandelt den Stoff in farbige Materie. Dramatik liegt nicht mehr allein im literarischen oder historischen oder christlichen Gehalt, sondern in der Gestaltung. Die „Kämpfenden Löwen“ sind als kämpfende Formen zu begreifen. Der „König Rodrigo“ ist keine von Ludwig Uhland oder Victor Hugo erzählte Ballade. Die Szene aus dem Romanzero ist nur der Anlaß für eine ungestüme, lodernde, auseinanderberstende und genial gebändigte Malerei, mit einem zusätzlichen Ingrediens von Schicksal, Düsternis, von „eigentümlicher und hartnäckiger Melancholie“, die Baudelaire seinem Freunde nachrühmt.

Außer den Bildern bringt die Ausstellung 200 Zeichnungen. Vor diesen hinreißend schönen Blättern erübrigt sich das mühsame Geschäft, historischen Schutt abzuräumen. Ihre rasante Dynamik ist ohne Vergleich in der Kunst des neunzehnten Jahrhunderts. Die Ausstellung endet am 26. April. g. s.