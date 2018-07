Von August Wilhelm Schierel

Der hier (leicht gekürzt) folgende Aufsatz ist nicht nur anderthalb Jahrhundert alt; er ist auch seit über hundert Jahren nicht mehr gedruckt worden und wird erst demnächst in einer Auswahl aus A. W. Schlegels Werken im Reclam-Verlag wieder erscheinen (die sehr reizvolle, trefflich kommentierte, mit bibliographischen Angaben und Zeittafel wohlbestückte Auswahl besorgte Franz Finke). Was daran so fasziniert, ist: das alles könnte gestern geschrieben sein. Da häufen sich die Argumente, die jeder, welcher der Literatur im Rahmen einer Zeitung gerecht zu werden versucht, ach nur allzugut kennt. Da finden sich all jene Utopien wieder, die auch heute noch wohlmeinende Literaturfreunde für praktikabel halten: von der gänzlich undurchdachten Finanzierung bis zu der fröhlichen Annahme, acht erlauchte Geister würden sich schon einig werden. Da wird erwogen, die Beiträge anonym erscheinen zu lassen; da macht man sich bereits Sorgen, wie eigentlich mit den Büchern der eigenen Mitarbeiter zu verfahren sei. Wir kennen das alles – und sind nicht sonderlich verwundert zu erfahren, daß dieses literarische Jahrbuch, wie es Schlegel da plante, trotz manchen vortrefflichen Überlegungen und trotz allerbestem Willen nie zustandekam. Daß Fichte nicht mitmachte, war nur einer der Gründe – freilich ein recht bezeichnender.

Die hauptsächlichsten Fehler der bis jetzt bestehenden rezensierenden Zeitschriften sind: Mangel an unparteilicher und rücksichtsloser Schärfe der Kritik; große Ungleichheit in dem Maßstabe der Beurteilung, weil die Mitarbeiter auf äußerst verschiednen Punkten der Fähigkeit und Ausbildung stehen; allzu langes Verweilen bei dem Mittelmäßigen und Schlechten und zu kurze Abfertigung oder gänzliche Übergehung des Wichtigen und Vortrefflichen; Ungleichheit in der Zeit der Beurteilung, indem einiges sogleich nach seiner Erscheinung angezeigt wird, andres erst Jahre nachher, wenn schon das ganze Verhältnis des Werkes zu dem bis dahin Geleisteten verändert ist; Zufälligkeit der Anordnung oder vielmehr absichtliche Zerstückelung und Vermeidung einer solchen, die irgendeine Übersicht gewährte; endlich Einförmigkeit, Trockenheit und Geistlosigkeit in der Form oder Unform des Vortrags ...

An einem Teil obiger Mängel ist schon die Form gelehrter „Zeitungen“ schuld, welche blindlings und ohne Zweck von den politischen Zeitungen entlehnt ist, da die Begebenheiten in der literarischen Welt ja nicht wie die eines Feldzuges tageweise vorgehen, und wenn dies auch wäre, doch nicht wie Neuigkeiten am nächsten Tage berichtet werden können. Diese Form mußte also zuvörderst aufgegeben und eine entgegengesetzte gewählt werden. Auch die Erscheinung auf Monate festzusetzen, wäre mißlich, da Arbeiten, die oft weitläufige Studien erfordern, nicht in so eng bestimmten Zeiträumen gefertigt werden können. Es würde daher am besten sein, das Wort „Journal“ zu vermeiden und die Erscheinung in einem oder mehreren Bänden von Messe zu Messe fortgehen zu lassen. Ich schlage zum Titel vor: Jahrbücher der Wissenschaft und Kunst für Deutschland.

Hiedurch würde die Absicht angedeutet, die Zeit fortdauernd in ihren wissenschaftlichen und künstlerischen Fortschritten zu begleiten, ohne eine pragmatische, zu einem vollständigen Zusammenhange verarbeitete Geschichte ... Die Ausdrücke: „Wissenschaft und Kunst“ würden den Umfang des Instituts deutlicher begrenzen als das unbestimmte Wort „Literatur“, so wie auch das „für Deutschland“ sogleich mit anzeigte, daß ausländische Werke nicht ausgeschlossen sind, aber daß nur dasjenige davon beurteilt werden soll, was auf den Gang der Wissenschaft und Kunst in Deutschland Einfluß zu haben vermag und verdient, oder vermittelst dessen wir allgemeine Parallelen des Zustandes und des Geistes unserer mit der Literatur der Ausländer messen können.

Vollständigkeit können wir unmöglich nach der Zahl der gedruckten Bücher und dem Meßverzeichnisse beabsichtigen. Die unbedeutende Schlechtheit betrachten wir als gar nicht vorhanden und greifen das Irrige und Geschmackwidrige nur in solchen Schriften an, die durch andre Eigenschaften blenden können oder ein gewisses Ansehen und Beifall genießen

Unsre Gegenstände würden also folgende sein: