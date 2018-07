Das Wort „Mannequin“ – obwohl meistauf jungeDamen angewandt – heißt gewiß nichts anderes als „Männchen“. Und doch hat es soeben in Paris eine Verwunderung erregt, als der populäre Fußballspieler Jean-Jacques Marcel anläßlich einer Mode-Vorführung auftrat: nicht im Sport-Trikot mit nacktem Halse und bloßen Knien, sondern vollständig angezogen und mit Bügelfalten.

Während sein Antlitz ein lockendes Lächeln zeigte, schritt er lässig hin und her. Er führte einen neuen „Einreiher“ vor. Ehe er im Ankleidezimmer verschwand, um einen anderen Anzug anzuziehen, drehte er sich rundum im Kreise, damit die Leute ihn auch von hinten sehen könnten, den „Einreiher“. Kurzum, Monsieur J.-J. Marcel macht als Mannequin alles genauso, wie es die weiblichen „Männchen“ machen.

Und warum auch nicht? Sich vor einem interessierten Publikum zu bewegen, das ist er vom Fußballplatz her gewöhnt. Dort kommt es ihm auf Schnelligkeit an: dafür ist J.-J. Marcel berühmt. Warum soll er nicht auch mit langsamen Bewegungen Geld verdienen – als Mannequin?

Die weltbekannten Pariser Modeschöpfer brauchen solche männliche Hilfe von Zeit zu Zeit. Zwar sind sie vornehmlich auf Frauen aus, aber sie lassen möglichst auch die Männer nicht entwischen. So meldet das Haus Dior, daß es ihm gelang, an Jean Marais, den Schauspieler, eine Strickjacke aus Kaschmir-Wolle zum Preis von anderthalbtausend Francs zu verkaufen. Und wenn Pierre Cardin einmal im Jahre seine „maskuline Kollektion“ vorführt – rund sechzig Modelle –, fehlt unter den Zuschauern niemals Marcel Achard, der Lustspieldichter und Angehörige der „Unsterblichen“ von der Academie Française.

Jacques Estérel, der Schneider feiner Damenkleider, der nebenbei als Poet und Komponist leichter Verse und Melodien wirkt, hat sich für die Herrenmode die „romantische Linie“ ausgedacht. „Ein bißchen Belle Epoque“ – also Jugendstil – ist seine Parole. Er schwärmt von Westen und Westentaschen und einer Uhrkette – wie sie an Großvaters Bauch pendelte. Carven hingegen geht so weit zu sagen, daß die Herren Luxus sogar mit Schlafanzügen treiben sollten. Wie wär’s mit goldgesticktem Monogramm auf dem Pyjama? Zweifellos ist diese Carvensche Idee geeignet, die Bedeutung des feinen Mannes sogar im Bett zu heben.

Während Lanvin seit vielen Jahren gewöhnt ist, in seiner auf konservative Tradition eingestellten Herren-Abteilung Persönlichkeiten wie den Minister André Malraux, den berühmten Anwalt Floriot, den Bankier Rothschild als Kunden zu empfangen, wobei es trocken und sachlich zugeht – fast wie in englischen Werkstätten, und über Preise spricht man nicht wendet sich Ted Lapidus vornehmlich an die Jugend und an jene, denen der Beruf auferlegt, immer jung zu bleiben. Bei ihm geht’s denn auch gar nicht trocken zu, denn er hat in seinem Herren-Geschäft am Victor-Hugo-Platz neuerdings eine Bär eingerichtet. Tritt hier beispielsweise der Chanson-Star Aznavour, sein prominentester Kunde, ein, um eine handgemalte Krawatte zum Preise von 39 Francs zu wählen, hat er erst einmal Gelegenheit, eine Erfrischung zu sich zu nehmen: irgendein Mode-Getränk vermutlich, das seine, auf die Damen so erotisch wirkende Stimme hübsch heiser hält.

Nach alledem sagt man noch, die Herrenmode spiele keine Rolle in Paris? Mehr denn je! Sonst würde man ja den Jean-Jacques, wenn nicht auf dem Fußballplatz, beim Waldlauf im Bois de Boulogne sehen. Und wo sieht man ihn? Auf dem Laufsteg, denn Bewegung muß der Sportsmann haben!