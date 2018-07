Edo Osterloh, Oberkirchenrat, seit 1956 Kultusminister in Schleswig-Holstein, Vater von acht Kindern, stürzte am Dienstag auf dem Weg zum Büro in die Kieler Förde und ertrank. Erste Vermutungen über das Ableben des 54jährigen CDU-Politikers: Unglücksfall infolge Herzattacke oder Freitod aus Aufregung über den Rücktritt des Kieler Rektors Prof. Menzel, dem man wegen einer Publikation aus der NS-Zeit Vorwürfe gemacht hatte.

Alfons Gorbach, österreichischer Bundeskanzler, trat zurück, da er nicht mit der jüngeren Führungsspitze der österreichischen Volkspartei (ÖVP) harmonisierte. Hintergrund: Rückgang an Wählerstimmen zugunsten des sozialistischen Koalitionspartners. Neuer Regierungschef: ÖVP-Bundesobmann Josef Klaus.

Paul, König der Hellenen, mußte sich einer Magenoperation unterziehen. Es bestand Krebsverdacht. Für die Dauer der Erkrankung übernahm der 23jährige Kronprinz Konstantin, Griechenlands einziger Olympia-Goldmedaillengewinner (Segeln), die Regentschaft.

Ismet Inönü, der 80jährige türkische Ministerpräsident, entging um Haaresbreite einem Mordanschlag. Der Attentäter, ein Anhänger des 1961 hingerichteten Ministerpräsidenten Menderes, schoß dreimal daneben.