In der vorigen Nummer der ZEIT druckten wir einen beim niedersächsischen Landtag von der Regierungskoalition eingebrachten Antrag zur Reform des Studiums der Geisteswissenschaften an der Universität Göttingen. Punkt 6 dieses Antrags lautete: „Sofern nicht besonders wichtige Gründe vorliegen, sollte sich der Student am Ende des 8. Semesters zum Staatsexamen oder zur Magisterprüfung melden.“ Vor allem auf diesen Punkt bezieht sich der hier folgende Brief des Göttinger Germanisten Walther Killy an die Sprecherin für den Antrag, an die Landtagsabgeordnete Ehrengard Schramm.

Verehrte gnädige Frau,

schade, daß Ihr so willkommenes Konzept zur Unterstützung der Universität nun am Ende doch noch utopisch zu werden droht. Würde der Antrag, den Sie dem Niedersächsischen Landtag vorlegen, in der von der ZEIT abgedruckten Form angenommen, so befürchte ich für ihn das leidige Schicksal so vieler Reformbestrebungen: er bliebe ein Stück Papier, dessen Autor Gutes gewollt, aber die Realität verkannt hat. Bitte bewahren Sie den Landtag, die Universität und vor allem die vielen vortrefflichen Ideen in Ihrem Entwurf vor den unerfreulichen Folgen, die das haben muß.

Ihre Vorstellung, man könne das Studium zweier großen geisteswissenschaftlichen Fächer (wie sie unsere Examina von den Studenten fordern) auf acht Semester beschränken, geht nämlich von unzutreffenden Voraussetzungen aus. Meine Kollegen und auch ich haben das bei unseren Gesprächen mit Ihnen schon gesagt und zu erklären versucht, daß die überall zu beobachtende Verlängerung der Ausbildungsgänge keineswegs allein in der unbestreitbaren Ineffizienz des Studienbeginns und schon gar nicht in der angeblichen Vermehrung des Stoffs ihre Wurzel hat. Vielmehr wird sie von Umwälzungen im sozialen und im Gefüge des Bildungswesens verursacht.

Vergegenwärtigen Sie sich die Lage eines ersten Semesters, das zum Beispiel – eine häufige Kombination – Deutsch und Englisch studieren will. Der junge Studiosus bringt ganz andere Vorbedingungen mit als in den gelobten Zeiten, da das Studium kürzer war. Weder hat er wirklich gelernt, wie man eine Sprache lernt, noch kennt er die Umrisse auch nur einer der beiden riesigen Literaturen, mit denen er plötzlich umgehen soll, noch auch weiß er, wie man mit ihnen umgeht. Zum letzteren kann man ihm helfen; aber die Fülle des Stoffes muß er selbst erwerben und – womöglich auf fruchtbaren Umwegen – durchdringen. Da hilft ihm niemand, und alles exemplarische Lernen oder Prüfen ist zwecklos, wenn man keine Gegenstände kennt, auf die die Exempel angewandt werden könnten.

Mit anderen Worten: in zweimal vier Semestern sind, auch bei der nötigen Rationalisierung des Unterrichts, Reife des Wissens und Freiheit gegenüber dem Gegenstande nicht zu erlangen, die ein Studium nicht nur um des Studenten, sondern auch um der Gesellschaft willen erzielen muß.

Mit Recht verlangen Sie Einrichtungen, welche die Orientierung und das stoffliche Lernen erleichtern – sie werden die volle Unterstützung aller Vernünftigen haben. Den größten Dank verdienen Sie, wenn Sie uns zu einer Rechtsgrundlage für die in anderen Fächern längst übliche Zwischenprüfung verhelfen, mit der man ein sinnvolles Ziel setzen und spätere Härten zeitig vermeiden kann. Nicht weniger Dank schulden Ihnen Professoren und Studenten der „großen“ Fächer, wenn Sie die vollkommen theoretische pädagogisch-philosophische Vorprüfung abschaffen helfen, die seit Jahren jede zusammenhängende Entfaltung der philologisch-historischen Studien verhindert – wahrhaftig ein, wie Sie schreiben, „Irrweg“ wohlmeinender Ideologen. All dies wird unschätzbare Hilfe bedeuten und das Studium mit Gewißheit verkürzen.