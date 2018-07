Funk

SÜDWESTFUNK

Montag, 24. Februar, das Abendstudio:

Eine feine Methode das, jemanden vom Schmutz zu reinigen, indem man ihn auf andere wirft. Der unermüdliche Nachtstudio-Autor Peter Coulmas hatte die löbliche Absicht, die Aufklärung von dem schlechten Ruf zu befreien, zu dem ihr die kulturpessimistischen Strömungen bereitwillig verholfen hatten. Als Grundthese der Gegenaufklärung stellte Coulmas heraus: die Aufklärung habe das Glück versprochen, aber nicht gebracht, also sei sie schlecht. Seine Gegenthese: Die Aufklärung habe nicht das Glück versprochen, sondern allein die Würde und die Freiheit des Menschen. Nicht Glück und Zufriedenheit bringe sie, sondern Anstrengung und Bemühung. Glück sei für sie allenfalls eine Funktion der Vernunft. Und diese Vernunft lag für ihn – hier zeigte er den Pferdefuß – in der Anpassung, im „juste milieu“, im „Man-soll-nicht-mehr-fordern-alsman-bekommen-kann“.

Und somit hatten bei Coulmas die Kulturpessimisten von Rousseau bis Spengler so unrecht nicht, wie es zunächst erschien; sie hatten sich nur an die falsche Adresse gewandt. Sie hatten die zu entschuldigenden Aufklärer mit den Utopisten verwechselt, die alle im wesentlichen nach dem einen Bentham zu beurteilen seien, der das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl verlangte. Und wenn die Utopisten aller Schattierungen das von ihnen erstrebte Glück nicht erreichten, dann würden sie gefährlich. Seit 1789 hätten die Revolutionäre „immer wieder“ versichert, die Unterdrückten brauchten sich nur zu erheben, um das Himmelreich zu errichten.

So war es gemeint. Gegen die Aufklärung ist nichts einzuwenden, weil sie, in Coulmas’ Sinne, auf Anpassung hinausläuft. Abzulehnen sind vielmehr alle, die auf Veränderung (und sie kennt Coulmas nur als Revolution) sinnen. Eine Synthese aber von Utopie und Aufklärung, sie kommt ihm nicht in den Sinn. Wie hätte sonst auch die Aufklärung von ihm Pardon schließlich bekommen können? Rufus