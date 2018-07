Wieder ist es die Rheinisch – Westfälische Boden-Credit-Bank (Rheinboden), Köln, die als erste private Hypothekenbank ihren Jahresabschluß für 1963 vorlegt. Wieder einmal richten sich die Augen der Kenner auf das Jahresergebnis, das Aufschluß geben soll über die Entwicklung der Bräuche, in der 30 private Hypothekenbanken im Wettbewerb mit öffentlichrechtlichen Grundkreditanstalten, Sparkassen und Versicherungen stehen.

Das Jahresergebnis von Rheinboden, deren Grundkapital von 15 Millionen Mark mit je über 25 Prozent bei der Colonia Kölnische Versicherungs-AG und der Concordia Lebensversicherungs-AG, beide Köln, liegt, war mit 6,46 nach 3,87 Millionen Mark weitaus höher als im Vorjahr. Lassen sich daraus Schlüsse auf die kommenden Bilanzen der anderen Institute ziehen und die Kurssteigerungen rechtfertigen?

Das verbesserte Resultat bei Rheinboden stammt in erster Linie aus einer Steigerung der außerordentlichen und sonstigen Erträge um 2,3 Millionen Mark. Buchgewinne aus dem Verkauf eines Grundstücks und Kursgewinne aus Wertpapierverkäufen haben die Möglichkeit gegeben, die Rücklagen mit 4,25 (Vorjahr 1,75) Millionen Mark weitaus stärker anzureichern, so daß die offenen Reserven mit 27,5 Millionen Mark fast die doppelte Höhe des Grundkapitals betragen. Die Bank schlägt auf diese Weise zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie erhöht die Umlaufgrenze für Pfandbriefe und Kommunalobligationen in der ihr angenehmen Weise. Sie braucht einmal ihre Aktionäre nicht um neue Mittel zu bitten, zum anderen bleibt sie beweglich, wenn das Geschäft einmal rückläufig sein sollte. Und die Dividende muß nur auf ein niedriges Aktienkapital (1,2 Prozent der Bilanzsumme) gezahlt zu werden. Eine Erhöhung um 1 auf 15 Prozent „war also drin“.

Wenn in den nächsten Jahren außerordentliche und einmalige Erträge nicht in diesem Umfang zur Verfügung stehen, so wird Rheinboden dennoch sicherlich wieder einen günstigen Abschluß vorlegen: Die Abgrenzungsmethoden des neuen Hypothekenbankgesetzes zwingen die Institute, in den ersten Jahren des Inkrafttretens der neuen Regelung stille Reserven zu legen. Nur ein Fünftel des Damnums von 6,8 Millionen darf in die Ertragsrechnung eingestellt werden, der Rest von 4/5 wird als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz aufgenommen. In den nächsten vier Geschäftsjahren werden deshalb aus dieser Quelle per annum 1,2 Millionen Mark sprudeln. W. W.