Unter den rund 120 in Hamburg ansässigen Kreditinstituten (ungerechnet die 200 Zweigstellen nicht ortsansässiger Institute) herrscht ein reger Wettbewerb, besonders natürlich im kurzfristigen Finanzierungsgeschäft, das in der Hansestadt wegen ihres Anteils am Außenhandelsgeschäft begreiflicherweise beachtlich ist. Bei der langfristigen Finanzierung fällt natürlich die Mehrzahl der Banken wegen nicht vorhandener Refinanzierungsmöglichkeiten aus. Es ist deshalb auch kein Zufall, wenn beispielsweise die Hamburgische Landesbank-Girozentrale – sowohl 1962 als auch 1963 – ihre größten Erfolge bei den langfristigen Ausleihungen erzielte. Im Geschäftsbericht 1963 wird zwar vermerkt, daß im kurz- und mittelfristigen Kreditgeschäft die Bank „vermehrt in Anspruch genommen worden ist“, aber die Debitoren werden am Jahresende mit unverändert 282 Millionen DM ausgewiesen. Dieser Umstand wird mit stärkeren Kreditrückzahlungen begründet. Im mittelfristigen Geschäft konnten Mittel eingesetzt werden, die sich die Bank durch Ausgabe von Kassenobligationen mit vier- bzw. achtjähriger Laufzeit besorgte. Rund zwei Drittel des Kreditvolumens von 1,9 Milliarden DM entfielen auf langfristige, der Rest auf kurz- und mittelfristige Ausleihungen. Der Marktanteil der Landesbank an langfristigen Ausleihungen in der Hansestadt stieg von 15 auf 22 Prozent.

Infolge der Konkurrenz anderer Kapitalsammelstellen (insbesondere der beiden großen hamburgischen Sparkassen) kam die Bank in der Wohnungsbaufinanzierung nicht mehr so recht zum Zuge. Sie wich weitgehend auf den kommunalen Sektor und auf die Finanzierung von Geschäftshäusern aus. In der Wohnungswirtschaft ist es nicht leicht, auf Basis von 6prozentigen Pfandbriefen Hypotheken zu verkaufen. Im Schiffskreditgeschäft der Bank, die rund ein Fünftel der deutschen Nachkriegshandelsflottezu finanzieren half, zeichnet sich eine Belebung ab. In Verbindung mit der regeren Bestelltätigkeit der Reeder wurden beachtliche Finanzierungszusagen erteilt, die erst nach und nach realisiert werden können.

Trotz gedrückter Zinsmarge hat sich die Ertragslage gebessert. Es konnten nicht nur die auf 15,67 (14,52) Millionen erhöhten Geschäfts- und Verwaltungskosten erwirtschaftet, sondern gleichzeitig noch ein höherer Betrag als im vergangenen Jahr den stillen Reserven zugeführt werden. Im übrigen wird ein Gewinn ausgewiesen, der dazu ausreicht, das im Besitz der Freien und Hansestadt befindliche Stammkapital von 30 Millionen mit der satzungsmäßig zulässigen Höchstdividende von 6 Prozent zu bedienen und daneben – wie im Vorjahr – den offenen Rücklagen von 5,2 Millionen zuzuführen. Damit betragen die haftenden Eigenmittel der Bank 75,6 (70,4) Millionen, die Bilanzsumme stieg um 7,8 Prozent auf 2,3 Milliarden DM. -ndt