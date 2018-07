Abend für Abend sitzen auch in dieser Woche wieder Hunderttausende, ja Millionen Menschen vor den Fernsehapparaten, um die Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf in der Dortmunder Westfalenhalle mitzuerleben. Sport oder Ballett, das ist jetzt die Frage, und daneben immer wieder die bösen Preisrichter mit ihren Wertungstäfelchen, die sie aus ihrem „Bauchladen“ ziehen.

Diese wechselseitige Durchdringung von Sport und Ballett ist ein höchst interessantes Phänomen. Bei Balanchine, Robbins und wie die amerikanischen Choreographen alle heißen, ist ja die pure, posenlose Bewegungsschönheit des Sports in das Ballett eingedrungen und hat den Tänzern und Tänzerinnen in den Trikots, die das Tatu abwarfen, jenes faszinierende Flair unserer Zeit geschenkt. Sowohl beim Eiskunstlauf als auch vorher schon beim Kunstturnen waren es die Russen, die dem klassischen Ballett jene Bresche schlugen und seine traditionellen Figuren mit den sportlichen Bewegungsabläufen oft hinreißend vermischten. Beim Bodenturnen der Frauen schmuggeln sich so aber manchmal gezierte Tanzposen von anno dazumal, als die Damen beim Kaffeetrinken noch den kleinen Finger abspreizten, in die Übungen. Denn die sowjetrussische Kunst hinkt ja ein halbes Jahrhundert hinter der Weltentwicklung her. Beim Eiskunstlauf überfielen zunächst bei den Paaren die Russen die Preisrichter mit so viel Ballett, daß diese sofort abwinkten und sie schlechter benoteten. Als die Russen aber dann zurücksteckten, honorierte man die nun sparsamer eingestreuten tänzerischen Elemente mit der Goldmedaille. Hier waren es eigentlich zuerst die Engländer, bei denen ja der Eistanz ganz groß geschrieben wird, die nicht selten mit mehr oder weniger neckischen tänzerischen Attributen ihr Programm bestückten, aber bei den internationalen Preisrichtern stießen auch solche Mätzchen sofort auf Ablehnung.

Die vielgescholtenen Preisrichter und den internationalen Verband muß man hier auch einmal loben. An der Überfüllung des Programms der Olympischen Winterspiele, wo wir heute bei 35 gegenüber ursprünglich 13 Wettbewerben angelangt sind, tragen sie überhaupt keine Schuld. Genau wie 1924 gibt es im Eiskunstlauf nur drei Goldmedaillen, nicht mehr und nicht weniger. Die Funktionäre haben bisher zum Beispiel davon abgesehen, den Eistanz aufs olympische Programm zu setzen. Allerdings wird man wohl den Pflichtlauf der Paare, so wie es ja bei der Weltmeisterschaft schon praktiziert wurde, auch bei der Olympiade einführen. Dabei gibt es auch Fürsprecher des zweimaligen Kürlaufs. Und ein weiteres sollte man noch tun. Genau wie in den alpinen Konkurrenzen die Weltbesten in eine Gruppe gesetzt werden und dann erst auslosen, sollte man auch beim Eiskunstlauf verfahren, damit nicht die beiden Favoriten als Nr. 1 oder 2 und Nr. 19 oder 20 starten, so, daß keine echte Vergleichsmöglichkeit mehr besteht. Daß auch dann immer noch Ungerechtigkeiten vorkommen können, zeigt ja das Beispiel des amerikanischen alpinen Skiläufers Heuga in Innsbruck, der in die zweite Gruppe „versetzt“ wurde und unter viel ungünstigeren Schnee Verhältnissen dennoch eine Medaille herausfuhr. In der ersten Gruppe, wo er hingehört hätte, wäre es aber sicher die Goldene geworden! Ganz kann man beim Wintersport den Zufall nicht ausschalten, aber man sollte ihm wenigstens nicht weit die Tür öffnen, sondern den Spalt so eng wie möglich machen.

Kommt nun wirklich in Zukunft beim Eiskunstlauf das Ballett immer stärker zu Wort, so wird auch immer stärker der Ruf nach einer „künstlerischen“ Eislaufmusik ertönen. Die manchmal wirklich greulich zusammengeschnittenen Potpourris müssen dann eigens für den „Schlittschuhläufer“ verfaßten Kompositionen weichen. Ein neuer Zweig wächst da am Baum der Musik. Ein prominenter Musikkritiker hat ausgerufen, Beethovenmusik im Eispalast, das sei ein Sakrileg. Nun, Schubert hat auch Ballettmusik geschrieben, und der größte lebende Musiker unserer Zeit, Igor Strawinskij, hat gerade die Musik für Balanchines so moderne, dem Sport so angenäherte Ballette komponiert. Beethovenmusik bei Eiskunstlauf zeugt von Mangel an Geschmack, weil sie nicht dazu paßt, aber sicher ist es kein Sakrileg, denn in der Schönheit der Bewegung des menschlichen Körpers kann man genau so eine göttliche Offenbarung selben wie in der Musik. Einst war das den Griechen selbstverständlich, nur als der menschliche Körper zum „sündigen Gefäß der Seele“ wurde, vergaß man es viele Jahrhunderte lang. Nicht umsonst hat Ortega y Gasset gesagt, die Entdeckung des Leibes sei die größte Erfindung des 20. Jahrhunderts. A. M.