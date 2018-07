Inhalt Seite 1 — Was geschah in Erlangen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Daß zwei Universitätsprofessoren einander nicht gewogen sind, wäre just one of those things, eine Sache, die die Öffentlichkeit eigentlich nichts angeht – selbst dann nicht, wenn das Unbehagen der beiden aneinander so groß geworden ist, daß sensationslüsterne Zeitungsleser sie im Geiste schon mit Pistolen aufeinander losgehen sehen.

Was an diesem Fall wirklich interessant ist, sind seine paradigmatischen Aspekte. Die beiden Professoren der Medizin, die einander in Erlangen jetzt so heftig befehden, waren schließlich einmal enge Kollegen, Freunde wohl gar, haben auch ein Buch (über Thrombose und Thrombusembolie) zusammen geschrieben. Dann wurde der eine von beiden, Professor Gerd Hegemann, Chef der Chirurgie. Und damit fing wohl das an, was vorerst in der Vertreibung des anderen, Professor Karl Heinz Hackethal, ein Ende fand.

Dies wird noch nicht das Ende des Erlanger Medizinerkrieges sein. Zu unangemessen erscheint es. um als Lösung widerspruchslos akzeptiert werden zu können.

Wir wollen über diesen Fall noch berichten. Bei den Versuchen, herauszufinden, wie es nun eigentlich war, machten wir Beobachtungen, die auch wieder nicht von ungefähr kommen.

Wer die Wahrheit über Erlanger Vorgänge erfahren will, muß ja nach Erlangen gehen, muß sich von Leuten berichten lassen, die dabei waren, mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört haben.

Von zwei Kronzeugen, Medizinern älteren Semesters, hofften wir, daß sie uns helfen könnten. Jetzt bekamen wir diesen Brief:

„Sehr gern hätten wir Ihrer Aufforderung Folge geleistet, aber nach reiflicher Überlegung konnten wir uns doch nicht dazu entschließen.