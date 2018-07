Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Transportabler Atomreaktor

Über die erfolgreiche Erprobung des ersten transportablen Atomreaktors, der so viel Energie liefert, daß sie für praktische Zwecke verwendet werden kann, berichtete die sowjetische Zeitschrift „Atomnaja Energija“.

Arbus – so heißt der Reaktor – wurde von Wissenschaftlern des Instituts für Reaktorforschung in Melekess, südlich der Wolgastadt Kasan, für den Betrieb in entlegenen Teilen der Sowjetunion konstruiert. Arbus liefert 750 Kilowatt und soll mit einer Brennstoffladung zwei Jahre lang arbeiten können.

Supertanker mit Gelenk

Die japanische Werft Shirt Mitsubishi Heavy Industries Limited hat einen Plan für ein Schiff entworfen, das in der Mitte ein Gelenk besitzt. Die Schiffsbauer hoffen, durch diese Bauweise die Preise für Supertanker und große Erzschiffe beträchtlich senken zu können.