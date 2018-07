Es ist schon viel geschrieben worden über Automation und Elektronengehirne, die Menschenarbeit überflüssig machen. Aber kürzlich hörte ich eine der traurigsten Geschichten unserer Zeit: sie betrifft die Entlassung von Mark III. Denkowitsch.

Ganz unverhofft schaltete der Personalchef der Schokoladenfabrik Karies & Co. die Maschine ein und sagte: „Mark, du hast ausgedient: Im kommenden Monat ersetzen wir dich durch den Hirnomaten Charley SL-7.“

Mark III. war sprachlos. Nachdem er die Nachricht verdaut hatte, begann sein Inneres wütend zu surren. „Aber, Herr Personalchef“, klagte er durch seinen Lautsprecher. „Seit zehn Jahren arbeite ich Tag und Nacht für die Schokoladenfabrik Karies & Co. Ich war treu, ehrlich und zuverlässig. Ich arbeitete jeden Sonntag, wenn auch sonst niemand hier war, und an allen Feiertagen.“

„Wir dürfen uns dabei nicht von Gefühlen leiten lassen, Mark“, erwiderte der Personalchef. „Es stimmt alles, was du gesagt hast, aber wir müssen in erster Linie an die Firma denken. Du brauchst dreißig Sekunden, um eine Rechenaufgabe zu lösen. Der neue Hirnomat kann dieselbe Aufgabe in fünf Sekunden lösen. Außerdem braucht er weniger Platz.“

„Ich weiß, daß die Firma an erster Stelle kommt“, sagte Mark. „Aber denken Sie doch an meine Leistungen: Ich habe die Arbeit von 40 Menschen bewältigt. Ich habe der Firma allein 240 000 Dollar an Löhnen erspart. Das habe ich Ihnen einmal ausgerechnet.“

„Stimmt, Mark, der Hirnomat wird die Arbeit von 50 Menschen bewältigen und 450 000 Dollar einsparen. Früher brauchten wir dich, doch müssen wir dem Fortschritt sein Recht lassen. Wenn wir mit jedem Automaten, der seine beste Zeit hinter sich hat, Mitleid hätten, könnten wir uns nicht halten.“

Mark III. erbebte vor Bewegung. „Herr Personalchef, zwölf Transistoren leben von mir, ich habe einen alten Magneten, der von mir abhängt, und einen zerbrochenen Umschreiber, der dringend eine Reparatur benötigt. Sie können mich doch nicht einfach vor die Tür setzen!“