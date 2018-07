Von Roman Braun

Eine Ausgabe der Werke Anton Pawlowitsch Tschechows war lange fällig, und daß der Ellermann-Verlag nun eine wertvolle und schöne Ausgabe in drei Bänden vorlegte, ist nur zu begrüßen. Daß ausgerechnet Johannes von Guenther dafür verantwortlich zeichnet, ist eine Pointe ganz in Tschechows Sinn.

Seine Ausgabe umfaßt „rund die Hälfte seiner Erzählungen und Novellen und dazu sein ganzes Theater, mit Ausschluß der von ihm selber verworfenen frühen Fassungen und dramatischen Quinquilien“ (sie!): „Wir glaubten nach genauer Prüfung auf dies alles verzichten zu können.“

Gegen diesen Standpunkt ist an sich nichts einzuwenden, wäre nur in einem ordentlichen Nachwort aufgeführt, was Johannes von Guenther weggelassen hat.

Statt dessen vernehmen wir Sätze wie diesen: „Daß ein solcher Mensch und Dichter überhaupt da war, ist ein sehr tröstlicher Gedanke für uns hinsichtlich unseres manchmal schwer verständlichen Nachbarn im Osten, ebenso wie jener unübersichtlichen Zeit um die Jahrhundertwende, an der wir immer noch leiden.“

Eine wissenschaftliche Edition referierte an dieser Stelle weniger die Gemütszustände des Herausgebers, sie gäbe vielmehr weitere Titel und Entstehungsdaten, einen Lebensabriß des bewunderten Dichters, Inhaltsangaben der weggelassenen Stücke und die Beschreibung ihrer Form. So erführe der Leser vielleicht auch, daß Tschechow bereits als Zwanzigjähriger Theaterstücke verfaßt und daß er – zeitlebens ein aufmerksamer Beobachter des Theaters – mehr als die bekannten sieben dramatischen Werke hinterlassen hat. Damit ergäbe sich ein Hinweis auf das frühe (das erste uns erhaltene) Stück Tschechows, den monströsen „Platonow“ (eigentlich „Stück ohne Titel“) oder eine Bemerkung zum „Waldgeist“ (die Urfassung des „Onkel Wanja“) – immerhin nehmen diese Dramen bereits viele der später verarbeiteten Themen vorweg und sind auch für die Beurteilung Tschechows als Epiker von Interesse.

Sicher wäre es überspitzt, wollte man behaupten, Tschechow sei in erster Linie Dramatiker gewesen. Sein Einfluß auf eine ganze Generation von Erzählern ist offenkundig (Gorkij, Bunin, Kuprin, Korolenko, um nur einige zu nennen).