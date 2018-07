Rund 18 Monate sind verstrichen, seitdem Präsident J. Chadbourn Billes von der Chadbourn Gotham, Inc., Charlotte N. C. (USA), die damals in der Konkursmasse der Opal-Werke Margaritoff & Schaffer liegenden Strumpfproduktionsstätten in Reinfeld/Holstein übernahm. Chadbourn Gotham hat auf dem amerikanischen Strumpfmarkt den 5. Platz inne und schafft sich mit den Werken in Reinfeld und in Berlin-Spandau einen Stützpunkt auf dem europäischen Markt, der dem amerikanischen Mutterunternehmen bisher etwa 11,5 Millionen DM gekostet hat. Beide Werke wurden in der Deutsch-Amerikanische Strumpffabrik GmbH zusammengefaßt, an deren Spitze jetzt Mr. Thomas N. Roboz (37 Jahre) steht, der gleichzeitig Vizepräsident der amerikanischen Muttergesellschaft ist.

Nahziel der neuen Geschäftsleitung ist es, den Marken „Opal“ und „bei ami“ auf dem deutschen Strumpfmarkt wieder ihren alten Anteil zurückzuerobern, wobei man sich allerdings nicht sicher ist, wie groß dieser Anteil während der Glanzzeit beider Marken einstmals war. Auf die Angaben der früheren Inhaber Peter Margaritoff und Heinz Schaffer will man sich offensichtlich nicht allzugern verlassen. Von der „alten Freundschaft“ dieser beiden, zur Zeit im Ausland lebenden Herren, mit Mr. Bolles, von der die deutsche Öffentlichkeit aus dem Munde von Margaritoff geradezu sagenhafte Dinge erfahren hatte, scheint überhaupt nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Die in Konkurs gegangenen Gründer der Opal-Werke, die noch viele Monate nach Übernahme durch die Deutsch-Amerikanische Strumpffabrik als „geschäftsführende“ Direktoren in Reinfeld schalteten und walteten, mußten am 1. November 1963 ihre Schreibtische räumen.

Seither ist in Reinfeld ein neues „team“ an der Arbeit, das immerhin schon wieder für insgesamt 1150 Mitarbeiter zu sorgen hat. Mit weiteren Investitionen wird die Zahl der Arbeitsplätze noch wachsen. Aber die Produktion bereitet offensichtlich weniger Schwierigkeiten als die Rückeroberung des Marktes. Durch den Opal-Konkurs haben sich nicht nur Unterbrechungen ergeben, viel schwerer wiegt die durch die Pleite eingetretene Rufschädigung in der Öffentlichkeit und in der Geschäftswelt. Es wird viel Mühe bereiten, wieder Boden zu gewinnen. Zur Zeit liegt der Marktanteil der Marken „Opal“ und „bei ami“ bei 4,5 bis 5 Prozent am deutschen Markenstrumpfabsatz. Dazu wird man sich – wie früher die Herren Margaritoff und Schaffer – erneut der „Miß Germany-Wahlen“ bedienen, die in diesem Jahr unter großem Aufwand in Berlin stattfinden sollen, „nicht zuletzt infolge der heutigen aktuellen Bedeutung Berlins“, wie es in einer Verlautbarung der Gesellschaft so schön heißt. Und weiter: „Die ‚Opal-Königin‘ Miß Germany wird mit einem echt goldenen Zepter und einer echt goldenen Krone mit wertvollen Diamanten besetzt, die Huldigungen unserer Gäste und Besucher der Berliner Veranstaltung im Hilton-Hotel am 21. Juni 1964 entgegennehmen.“ Für Opal-Strümpfe scheint also wieder ein goldenes Zeitalter angebrochen zu sein.

–ndt