Von Alex Natan

England hat den modernen Sport entwickelt und ihm im Begriff des Fairplay das ethische Konzept vom ehrlichen Spiel geschenkt, das bisher jeglicher sportlicher Übung in allen fünf Kontinenten zugrundegelegen hat. Vor einem Jahr schrieb ich diese Sätze: „Fairplay setzt eine soziale Ordnung innerer Sicherheit und äußerer Prosperität voraus. Es ist augenscheinlich, daß im gegenwärtigen Augenblick ein Bekenntnis zu einem Nicht-Fairplay die größere Chance bietet als ein Festhalten an den Vorstellungen einer versinkenden Sportmentalität von gestern.“ Die bedenklichen Ereignisse im englischen Fußball scheinen diesem Pessimismus Recht geben zu wollen. Gewalttätigkeiten auf dem Rasen, Rowdys hinter dem Tor, Krawall auf den Tribünen haben in England eine nationale Debatte entfesselt, die bereits dazu geführt hat, daß einer der führenden Ligavereine seinen Rasen mit hohem Stacheldraht eingezäunt hat und der Fußballverband mit energischem Vorgehen gegen Verein, Spieler und Zuschauer gedroht hat. Was aber kann praktisch unternommen werden, um diese Entwürdigung eines Spiels aufzuhalten? Die englische Presse hat schwerste und gestaffelte Geldstrafen vorgeschlagen, die in der einstweiligen Schließung eines Vereinsplatzes gipfeln sollen, besonders wenn die Rüpeleien der Tribünenbesucher nicht im Zaum gehalten werden können. Wer diese Drohung, um deren Verwirklichung man wahrscheinlich nicht herumkommen wird, logisch zu Ende denkt, muß zum Schluß kommen, daß angehäufte Strafmaßnahmen das Ende des Fußballs als Unterhaltungsindustrie bedeuten werden.

Es ist eben typische Funktionärsweisheit, mit Paragraphen zu drohen, aber nicht den Ursachen des herrschenden Übels nachzugehen, die in der gegenwärtigen Struktur der englischen Wirtschaft zu sehen sind, mit der eben der Fußball eng verknüpft ist. Nicht nur ist er eine der führenden Industrien des Landes, sondern das allwöchentliche Ziel der Freizeit einer sehr beträchtlichen Anzahl seiner Bürger. Unser Leben ist immer schnellebiger, sensationeller und spannungsreicher geworden. Unsere Zeitungen leben von den Schlagzeilen. Der Zuschauer, der auf den Fußballplätzen randaliert, ist ein schreiender Ausdruck dieses Lebens, ein täglicher Kunde der gedruckten Sensationen, die er gegen billiges Eintrittsgeld auf den Tribünen erleben möchte.

Englische Stimmen haben bedauert, daß das „Publikum bereits an einer akuten Fußball-Verstimmung leidet“, einfach weil viel zu viel erstklassiger Fußball zu sehen wäre: zweimal in der Woche Ligaspiele, Länderkämpfe, Pokalspiele, Europapokal und schließlich der selten schweigende Rummel um Vorausscheidungs- und Endspiele um die Weltmeisterschaft im Fußball bedeuten ein Spiel der Emotionen und Leidenschaften, wobei die Regeln nur einen beschränkten physischen Kontakt zulassen, der aber – psychologisch gesehen stark genug ist – den Spieler zu provozieren, aber nicht stark genug, um alle Gefühle freizusetzen. Wenn man dazu erwägt, daß der englische Berufsspieler sich einer ganz neuen Lebenslage gegenübersieht, die ihm heute einen Wochenverdienst von 1125 DM und mehr einbringt, dann wird man begreifen, daß das Ethos des Spiels sich grundsätzlich gewandelt hat. Um jedoch das Maximum an möglichem Verdienst herauszuschlagen, muß ein Spieler heute Faktoren einkalkulieren, die es noch vor einer Generation nicht gegeben hat: Beliebtheit und Form der Mannschaft, die Zahl der Zuschauer, die er anzuziehen vermag, den Journalist, der bereit ist, ihm als Propagandist zu dienen. Dies sind Faktoren, die heute Wert in abschätzbarem Bargeld haben, so daß die Gier nach dem unbedingten Sieg souverän über die Leiche des Fairplay hinausgreift.

Hier liegt die Erklärung, warum der englische Fußball verband im vergangenen Jahr über 1000 Verwarnungen für Regelverletzungen an Ligaspieler verteilt hat und 100 von ihnen vom Spielfeld verwiesen hat. Nach dem ersten Drittel der diesjährigen Saison haben die Ziffern bereits die Hälfte der Bestrafungen der vergangenen Spielzeit erreicht. In diesen Zahlen sind die Tausende von Zuschauern nicht enthalten, die vor keinem Mittel mehr zurückschrecken, um sinnlose Zerstörung anzurichten, so daß die Verwaltung der Britischen Eisenbahnen bereits mit der Einstellung der Fußball-Sonderzüge gedroht hat.

Wenn sich der Sieg in einem zusätzlichen Scheck bezahlt macht, so ist die Vermeidung der Niederlage auch einen gehörigen Batzen wert geworden. Die Verteidigungstechnik ist zu einem raffinierten Generalstabswerk, das die Verteidigungsspiel allzuoft zu einer vorbereitenden Handlung der Körperverletzung geworden, gewöhnlich mit bösem, wenn auch meist nicht nachweisbarem Vorbedacht. Die führenden englischen Stürmer werden im Spiel von zwei gegnerischen Schatten scharf beobachtet und, wenn möglich, auf raffinierte Weise verletzt. Nicht ohne Grund stehen gerade diese Dinge im Mittelpunkt der beiden letzten erfolgreichen englischen Fußballromane.

Während schließlich die Spieler noch einigermaßen kontrolliert werden können, scheinen die Zuschauer völlig außer Rand und Band zu sein. Wie Tausende von Jugendlichen im ganzen Land Stunden, ja Nächte um Karten zu einem Konzert einer vierköpfigen jugendlichen Jazzkapelle anstehen und sich im Konzert selbst mit der kreischenden Wollust mittelalterlicher Flagellanten verhalten, so lehnen neuerdings die älteren Generationen es gleichfalls ab, ihre eigenen Reaktionen den Vorgängen auf dem Spielfeld gegenüber unter Kontrolle zu halten. Beide Gruppen identifizieren sich mit Jazzband und Fußball-Elf, mit Gitarren- wie mit Ballspielern. Wer gegen einen englischen Uwe Seeler strafmäßig vorgeht, beleidigt und vergeht sich gleichzeitig gegen alle Anhänger des Hamburger Sportvereins. Ein englischer Fußballplatz an einem Sonnabend ist kein Tempel logischen Verhaltens mehr noch ein Fanfarenklang ethischer Postulate. Er ist zu einem Tummelplatz primitiver Emotionen geworden, die Blut riechen und es deswegen sehen wollen. Und: „l’appetit vient en mangeant“! Wer heute Apfelsinenschalen wirft, schleudert das nächste Mal eine Bierflasche und trifft... (aus Zufall?).