Über den blaßblauen Hafen klagt dünn der Schlag einer Turmuhr. Jemand gleitet in einem weißen Boot hinaus in dieses Blaupastell. Unnütz scheinen die Korbsessel vor den Cafés auf dem Kai: leere Zuschauerplätze einer ausgefallenen Vorstellung. Der dunstige Vorhang des Himmels wird sich heute nicht heben über der fernen Küste.

Eine alte Provencalin stelzt heran, krähenhaft, hält das schwarze Umschlagtuch mit gichtiger Hand: „Il fait beau aujourd’hui.’

Das ist seit fünf Tagen ihr Gruß, wenn wir einander begegnen.

Ich nicke: „Oui Madame, il fait beau.“

März in Saint Tropez. In der Luft liegt der Geruch vieler warmer Tage. Katzen trödeln über verlassene Plätze. Und hundert Kilometer nördlich beginnen die Schneefelder, die bis an die Bannmeile von Paris heranreichen. Viele Fenster der Restaurants und Bistros, der Boutiques und petits Hotels sind von innen geweißt. An ihren Türen hängt ein Schild: „fermeture anuelle“. Geschlossen. Palmen und blühende Mimosenbäume stehen still in der Luft. Alles wartet auf das Hereinbrechen des schwülen Sommers mit seinem Stimmengesumm in den Häusern, seinen barfüßigen Brigitte Bardots in den Gassen, seinen Sacha Distels, mit um die Hüfte geknoteten Pullovern.

Jetzt aber ist die Zeit, in der die Provence ihr Privatleben lebt. Die Handvoll Touristen stört sie dabei nicht.

Auf der Place des Lices, wo am Morgen die Frauen um Orangen und Tomaten, Bonbons und altes Zinngeschirr feilschen, versammeln sich spätnachmittags die Männer zum Boule-Spiel. Ihre blauen Baumwollanzüge leuchten zwischen den Stämmen blattloser Platanen. Eine asymmetrische Arena entsteht aus geparkten Mopeds und Vespas. Ruhig und konzentriert wird geworfen. Jemand hat einen Papagei mitgebracht. Der sitzt oben im knorrigen Platanengeäst und krächzt laut auf, wenn die schweren Metallkugeln aneinanderprallen.