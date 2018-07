Wenn ich Verleger wäre und hätte viel Geld, würde ich eine Reihe Die literarische Reportage begründen. Junge Journalisten, kleine künftige Kischs, müßten auf Werften arbeiten, Tüten in Gefängnissen kleben, mit Laboranten ihre vierzig Stunden verbringen und (sofern das möglich wäre) im Kloster zwischen Frühe und Dämmerung die heilige Regel anhören. Dann erst dürften sie schreiben; dann, wenn aus Werkbank-Gesprächen und flüchtigen S-Bahn-Schnipseln, aus Wortfetzen und Monologen so etwas wie ein Bewußtseins-Porträt unserer Epoche entstünde.

Nun, einstweilen sind die Fragen „Wissen wir überhaupt voneinander?“ und „Was denken die Leute?“ noch nicht einmal als Fragen gestellt: Die Kisch-Schüler schweigen; weit und breit ist kein Dolci zu sehen; die Poesie scheut den Tatort und vertraut getrost der Wissenschaft. Die Statistik hat den Augenschein ersetzt; kein Wunder, daß die Fabriktorgespräche mir so fremd bleiben wie das Bewußtsein jener Stenotypistin, die ihre Büro-Annehmlichkeit der leeren Freiheit des Sonntagnachmittags vorzieht... Wie gut also, daß es das Fernsehen gibt, ein Medium, das vom Dokumentarischen und der Poesie der Wahrhaftigkeit lebt.

Stuttgart nahm, in den Zeichen der Zeit, die Bundesliga aufs Korn; Die Borussen kommen hieß ein Film, dessen Szenen so grauenvoll waren, daß man sich in Neros Zirkus zurückversetzt fühlte. Fanatiker johlten, wütende Fans rissen den Spielern das Trikot vom Leib. Die Stars wurden wie abgerichtete Hunde gehetzt; abends, beim Gala-Diner, saßen sie steif und würdig herum, nippten am Sekt und schlürften das Omelette Surprise, während die Ehefrauen – o Zeitalter der Gleichberechtigung –, von ihren Männern getrennt, auf der Schlingelbank saßen: jugendliche Matronen im Schatten des Ruhms; Partnerinnen athletischer Mönche. (Sie durften rauchen; die Männer hatten, ans Siegen zu denken.)

Immerhin, man hatte es zu Ansehen und bürgerlichem Wohlstand gebracht: Konietzkas Hausbar und der Feininger von Aki Schmidt (ein vortrefflicher, über dem Sofa hängender Druck); der Briefträger brachte die Post der Verehrer; und dennoch wurde man des Lebens – zumindest vor den Kameras – nicht froh. Der Druck, so schien es, war zu groß, die Freude kam nur selten auf: Der Trainer, ein Magier, dessen zweites Wort Sieg hieß, bediente sich der Methode Coué: Sieg um jeden Preis, Kameraden, zwei Kölner sind kaputt, nützt eure Chancen, ihr werdet es schaffen. Aber die Kameraden auf dem Bildschirm schienen müde zu sein, ihre Gesichter waren verkniffen, und sie erinnerten an Astronauten vor dem Start oder an Toreros in der Kapelle. Nein, das hatte nichts mit Spiel zu tun; hier sahen ruhmreiche Sklaven ihrer Stunde der Wahrheit ins Auge ...

Wie schade nur, daß dieser Film (der auch die guten Seiten, das heitere Identifizieren der Zuschauer und die echte Leidenschaft, keineswegs unterschlug) sich nicht mit Demonstrationen begnügte. Die Trainer-Worte sprachen für sich selbst; auch das Manager-Diktum rührte aus eigener Kraft an die Fernseherherzen: „Man hat in der Bundesrepublik doch eine richtige, freie, liberale Marktwirtschaft; warum also keinen Vollprofi?“ Ludwig Erhard und die frei konvertierbaren Fußballer-Waden: da war kein Kommentar mehr vonnöten. Aber leider wurde trotzdem geredet, und zwar so, daß die Fußballer-Sprüche sich plötzlich wie Thomas Mannsche Sätze ausnahmen. Mochten die Stehplatz-Rhapsoden auch noch so wild debattieren ... Eigentore, wie den Kommentatoren, unterliefen ihnen, das sei zu ihrer Ehre gesagt, nicht. Schließlich rangen sie weder mit den rauchenden Riesen um Atem, noch priesen sie den industriellen Dschungel des Kohlenreviers. Sie liebten ihren Fußballsport; aber sie fanden ihn nicht, so wie der Autor, besser als Shakespeare, spannender als Hitchcock und berauschender als Rosenmontag ...

Seltsam, seltsam: eine Dokumentation von 1964, kalt und präzise, und eine Sprache, die an Schauerballaden denken ließ. Hier kundige Elfmeter-Debatten und dort das Moritaten-Pathos: ob das Verfremdungs-Spiel wohl beabsichtigt war?

Der Ball ist rund, möglich ist alles, sagen die Kenner. Momos