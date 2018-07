Inhalt Seite 1 — Der Traum von der vierten Großbank Seite 2 Auf einer Seite lesen

l selten dürften über einen Mann, der gerade dabei ist, runde 30 Millionen Mark zu verdienen, so viele ungünstige Gerücht: in Umlauf gewesen sein wie in der letzten Woche über Rudolf Miinemann. An der Nachricht, daß Münernann die Aktienmehrheit der Investitionssich die Phantasie von Freund und Feind. "Das macht Münemann nur, wenn er bis über den Hals in Schwierigkeiten steckt" — so sder ähnlich lauteten die ersten Reaktionen. Kaum jemand konnte sich vorstellen, daß der 56 Jahre alte Finanzmakler freiwillig auf den beherrschenden Einfluß in der Bank verzichten sollte, de er in wenigen Jahren von einem kümmerlichen Kleinkontor zu einem dynamischen Institut mit 800 Millionen Mark Bilanzsumme hochgezogen hatte.

Dabei macht Münemann mit dieser Transaktion ein glänzendes Geschäft. Rein rechnerisch wahrscheinlich das beste seines Lebens — das an gaten Geschäften nicht eben arm war Für die 52 °rozent des Aktienkapitals der Investitions- und Handelsbank, die Münemann nun je zur Hälfte an die Bank für Geineinwirtschaft und die Hessische Landesbank verkauft, hat er im Lauf der Jahre etwa 22 Millionen Mark aufwenden nüssen. Obwohl über den Kurs, zu dem die Aktien verkauft worden sind, von allen unmittelbar Beteiligten Stillschweigen gewahrt wird, kann n an wohl davon ausgehen, daß er bei 250 Prozent oder wenig darüber gelegen hat.

Münemann hat also beträchtlich unter jem Börsenkurs verkauft: die IHB Aktie notierte zuletzt in Frankfurt mit 330 Prozent. Dennoch wird er, wenn alle Verträge perfekt sind, für das Aktienpaket mindestens 52 Millionen Mark erhalten. Das bedeutet 30 Millionen Mark Gewinn. Doch Geld allem macht bekanntlich nicht glückLch. Schon gar nicht einen Mann wie Rudolf Münemann, der genug davon hat und der ehrgeizig ist. Münemann wollte nicht reich, er wollte wollte mit den Chefs der Großbanken und der traditionsreichen Privatbankhäuser an einem Tisch sitzen.

Wer Münemann kennt, der weiß, daß er die IHB nicht nur gekauft hat, um seine Geschäfte auszuweiten. Eine Bank zu besitzen, das bedeutete ihm mehr: der Finanzmakler wollte Bankier worden. Durch den Kauf der Darmstädter Getreide Handelsbank, die er zur Investitionsund Handels Bank in Frankfurt umwandelte, wurde er Bankier. Aber er wurde nicht gleichberechtigt, die alteingesessenen Institute erkannten die unkonventionell arbeitende "MänemannBank" nicht als ebenbürtig an. Für die meisten Bankiers blieb Münemann der Geldverleiher", dem man aus Gründen der Standesfhre den Zutritt zur Hochfinanz verweigern muß.

Die Preisgabe der IHB oder doch der Alleinmerhin 26 Prozent des Aktienkapitals und bleibt somit einer von drei gleichstarken Partnern — wurde deshalb weithin als ein endgültiger Rückzug vom Schlachtfeld aufgefaßt. Münemann habe erkannt, daß er gegen die "Großen" auf die Dauer nicht ankommt, er sei in Schwierigkeiten und müsse den Zus?mmenbruch seines kunstvoll verschlungenen Finanzreiches befürchten, er habe sich eben doch an Stmnes verschluckt —, so und ähnlich wurde argumentiert.

Ein Ruckzug ist der Verkauf der IHB Aktienmehrheit sicherlich, denn die Frankfurter Bank war wohl Münemanns liebstes Kind. Nur zu verständlich also, wenn die Preisgabe der IHB Mehrheit von verschiedenen Seiten als Zeichen dafür aufgefaßt wurde, daß eine ernste Krise um den erfolgreichsten Geldvermittler der Bundesrepublik unmittelbar bevorstehe. Münemann ist schließlich nicht nur Bankier, sondern vor allem Industnefinanzier — wird er nun noch genug Geldgeber finden, die bereit sind, von ihm gewährte Darlehen zu finanzieren? Im Hause Münemann fürchtet man jedoch keinen Vertrauensverlust. Einmal deshalb nicht, weil Münemann Industriedarlehen immer nur an deren Bonität als Schuldner über jeden Zweifel erhaben ist (er selbst ist nur der Vermittler). Zum anderen aber, weil man in der Transaktion alles andere als eine Verzweiflungstat, weil man in ihr einen guten Schachzug sieht. Tatsächlich wii, wer die Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Rudolf Münemann und den großen Geschäftsbanken kennt, daran zweifeln, daß der Außenseiter das Feld völlig geräumt hat. Der Aufstieg Münemanns begann nach dem Krieg — und er vollzog sich zunächst unter stillschweigender Duldung, später gegen den immer ditionsreichen Banken der Bundesrepublik. Rudolf Münemann, der schon vor dem Krieg Geld vermittelt hatte, sah in den Jahren nach 1945 seine große Chance: Die zerstörte deutsche Industrie brauchte Kapital und nochmal Kapital. Der Makler beschaffte ihr das Kapital. Allerdings verstieß er dabei gegen einen traditionellen Grundsatz des Kreditgewerbes: Er verwandelte kurzfristiges Geld in langfristige Darlehen. Jede Bank muß darauf sehen, daß die Laufzeit der von ihr gewährten Kredite in einem vernünftigen Verhältnis zu den Fristen stehen, in denen die Einlagen bei ihr abgerufen werden können. Andernfalls liefe sie Gefahr, plötzlich zahlungsunfähig zu werden — wenn ihre Gläubiger Geld zurückverlangen, die Schuldner dann aber noch nicht zahlen müssen.

Münemann schlug einen anderen Weg ein: Er stückelte kurzfristige Gelder solange aneinander, bis er schließlich am Ende ein langfristiges Darlehen gewähren konnte. Das waren die sogenannten "Revolvmg Kredite": Versicherungsgelder mit einer Laufzeit von manchmal nur sechs Monaten oder noch weniger ergeben aneinandergereiht am Schluß ein Darlehen an ein Industrieunternehmen mit einer Laufzeit von vielleicht zehn Jahren. Daimler Benz gehörte zu den ersten Konzernen, die mit einem solchen Kredit nach der Methode "aus kurz mach lang" flottgemacht wurden.