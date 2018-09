Von Diether Posser

Gefährden programmatische Erklärungen sowjetischer Politiker unseren Staat? Darf ein Bürger der Bundesrepublik sie lesen oder nicht? Diese Frage, die an die Grundsätze der Informationsfreiheit rührt, behandelt in diesem Beitrag der namhafte Strafverteidiger Dr. Diether Posser. Er geht dabei von dem Urteil eines deutschen Gerichts aus – einem unverständlichen, doch auch symptomatischen Urteil

Das Landgericht Düsseldorf hatte am 14. Februar 1963 die Gesamtauflage des vom XXII. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) am 31. Oktober 1961 beschlossenen Parteiprogramms, des neuen Parteistatuts, der Schlußresolution sowie einiger Reden sowjetischer Parteiführer, insgesamt sieben Schriften, zwecks späterer Vernichtung eingezogen.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Verlag für fremdsprachige Literatur in Moskau hatte die wichtigsten Dokumente des XXII. Parteitages in verschiedenen Übersetzungen, darunter auch in deutscher Sprache, herausgegeben. Der Düsseldorfer Brücken-Verlag, der vornehmlich wissenschaftliche Literatur aus den osteuropäischen Ländern bezieht und zu dessen Kundenkreis Universitäten, Hochschulen, Bibliotheken, Bundes- und Landesministerien sowie über 1000 Buchhandlungen im Bundesgebiet gehören, hatte auf Grund eines Prospektes des Moskauer Verlages und im Rahmen der ihm erteilten Einfuhrlizenzen des Bundesamtes für gewerbliche Wirtschaft in Frankfurt jeweils 5000 Exemplare der Materialien des XXII. Parteitages eingeführt und mit-Anzeigen in mehreren Presseorganen Interessenten zum Kauf angeboten.

Nachdem etwa ein Drittel der Broschüren abgesetzt war, erwirkte die Staatsanwaltschaft im-März 1962 gegen den Düsseldorfer Verlag einen gerichtlichen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluß, der die Grundlage für eine umfangreiche Aktion der Kriminalpolizei abgab: Es wurden nicht nur die noch nicht verkauften Exemplare beim Verlag sichergestellt und die sachbezüglichen Geschäftsunterlagen – insbesondere alle Bestellkarten – mitgenommen, sondern auch in der ganzen Bundesrepublik die Käufer der Schriften aufgesucht und nach einem in Düsseldorf entworfenen Fragebogen vernommen. Dabei erkundigte sich die Kriminalpolizei vor allem nach folgenden Punkten: Wie der einzelne Käufer von der Bezugsmöglichkeit bei dem Brücken-Verlag erfahren habe, ob er ein Informationsinteresse nachweisen könne und ob er bereits in staatsgefährdender Weise „in Erscheinung getreten“ sei.

Das Landgericht Düsseldorf hat die von der Staatsanwaltschaft beantragte Einziehung der sieben Broschüren damit begründet, daß sie ihrem Inhalt nach sämtlich verfassungsfeindlich im Sinne der in der Bundesrepublik geltenden Staatsschutzvorschriften seien, da in ihnen unverhüllt für die kommunistische Staats- und Gesellschaftsform geworben werde. In zwei Broschüren würde außerdem Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland verunglimpft. Schließlich heißt es in dem Urteil: „Die Schriften richten sich bei erster Betrachtung zwar nur an die Bevölkerung der Sowjetunion. Die auf den kommunistischen Parteitagen gehaltenen Reden und getroffenen Beschlüsse sind jedoch entsprechend dem kommunistischen Endziel der Welteroberung zugleich auch als Propaganda-Exportartikel gedacht.“

Bei der mündlichen Urteilsbegründung hatte der Vorsitzende der Strafkammer betont, die Einziehung der Schriften verletze auch nicht Artikel 5 des Grundgesetzes. Denn die dort verbürgte Meinungs- und Informationsfreiheit finde ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Ebenso wie die Jugend vor pornographischer Literatur geschützt werden müsse, müßten die Staatsbürger vor politisch gefährlichen Schriften bewahrt werden.