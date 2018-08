Fischer will den Marxismus-Leninismus fortspülen lassen“, klagte Horst Sindermann kürzlich vor dem SED-Zentralkomitee und warnte die DDR-Kommunisten davor, sich von dem Wiener Altkommunisten und seinen intellektuellen Freunden in Prag „faule Eier ins Nest legen“ zu lassen. Zur gleichen Zeit feierten in Prag einige Hundert Studenten Ernst Fischer begeistert.

Fischer hat in den letzten zwei Jahren keinen Zweifel daran gelassen, wo er Stalins Erben noch am Werke sieht. In der kommunistischen Wiener Kulturzeitschrift „Tagebuch“ verteidigte er seinen Freund Peter Huchel, nachdem der Lyriker als Chefredakteur von „Sinn und Form“ abgesetzt worden war. Und er brach endgültig mit Ulbrichts Kulturideologen, als er offen gegen den SED-„Literaturfachmann“ und Kafka-Gegner Alfred Kurella polemisierte. In Prag lehrte Fischer Ulbrichts Dogmatikern das Fürchten.

„Der Marxismus war lange Zeit deformiert, lange Zeit aus einer lebendigen Philosophie zu einer toten Religion geworden“, erklärte er. „Der XX. und XXII. Parteitag haben dem Marxismus und den echten Ideen des Sozialismus Bahn gebrochen. Aber das ist erst ein Anfang, es muß noch viel geschehen, damit wir dem Marxismus die Rolle gewinnen, die ihm gebührt.“.

Fischers Vortrag stand unter dem Motto „Von der Jugend zur Jugend“. Er gestand freimütig, daß es nicht gelungen sei und nicht gelingen werde, die Jugend durch Agitation für den Kommunismus zu gewinnen. „Wenn wir nur zwei Sätze agitatorisch sprechen, sagen sie: Danke, haben wir schon gehört, interessiert uns nicht. Diese Generationen wurden mit Agitationen überschüttet, mit Schlagworten, mit Programmen, und ich sage: Oft mit so vielen Phrasen, daß sie es satt haben, das zu hören. Sie wollen sachliche Informationen. Sie wollen selber denken, selber entscheiden.

Ich möchte hier zu einer sozialistischen Jugend dasselbe sagen, was ich zur Jugend in den kapitalistischen Ländern sage: Haltet über uns Alte Gericht. Kritisiert uns mit aller Schärfe, denn wir haben schwere Fehler gemacht. Aber seid euch immer bewußt, ihr sollt es besser machen, als wir es gemacht haben.“

Wie wenig die „Alten“ in der DDR bereit sind, über sich Gericht halten zu lassen, konnte Fischer in Prag von neuem erfahren. Hauptgrund seiner Reise war eine dreitägige Konferenz, die der Chefredakteur der tschechischen Kulturzeitschrift „Flamen“ (Flamme), Jiri Hajek, einberufen hatte. Hajek plant die Herausgabe einer mehrsprachigen kommunistischen Kulturzeitschrift.

Darüber wurde in der ersten Februarhälfte auf Schloß Liblice diskutiert. Über den Inhalt der Gespräche ist Stillschweigen bewahrt worden. Lediglich der polnische Vertreter, der Warschauer Schriftsteller Jerzy Putrament, berichtete in „Zycie Warszawy“ kurz darüber, daß auf der Sitzung die Gründung einer gemeinsamen Kulturzeitschrift als „verfrüht“ bezeichnet worden sei. Den wahren Grund für die Ablehnung gab dann der Sekretär des DDR-Schriftstellerverbandes, Hans Koch, zu erkennen – in einem Interview, das Radio Prag am 22. Februar sendete. Koch erklärte, es ließe sich nicht verheimlichen, daß es auf der Schriftstellerkonferenz Meinungsverschiedenheiten „bei. Fragen und Auffassungen über einige Schriftsteller“ gegeben habe. Die SED-Funktionäre fürchten offenbar, daß dieses Blatt auch die Schriftsteller und Künstler in der DDR zu „Frühlingstheorien“ anregen könnte.

Hans Lindemann