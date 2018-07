Inhalt Seite 1 — Die Lunge im Glas Seite 2 Auf einer Seite lesen

Verführerisch lud mich ein riesiges Plakat ein, nur eine gewisse Zigarettensorte zu rauchen. Auf dem Papier war ein wettergebräunter Matrose abgebildet, der eine Zigarette männlich ernst im Munde hielt, während er einer vor Gesundheit strotzenden jungen Dame Feuer reichte. Das große Plakat klebte gegenüber dem Eingang zum Central Middlesex Hospital, an dessen Portal ein ganz bescheidenes kleines Plakat hing mit der Aufschrift:

Anti-Smoking-Clinic.

Als mich der ungeniert hastig rauchende Portier vor dem Plakat stehen sah, rief er: „Zweite Etage links; Sie werden schon sehen.“ Er zwinkerte mit den Augen und sog an seinem Sargnagel.

Die Therapie begann schon auf der Treppe. Statistiken zeigten an, was mich an Krankheiten erwarte, wenn ich das Rauchen nicht aufgebe. Damit mein Schrecken noch wachse, warnten mich Abbildungen von Särgen, die bis an den Rand mit Zigaretten gefüllt waren. Als ich ein wenig zitternd die Anti-Raucher-Klinik erreichte, begrüßten mich zunächst einmal eine Reihe von Glasbehältern mit eingelegten Raucherlungen. Die sah ich mir freilich nicht näher an. Ich schlotterte schon leicht in den Knien, als ich an der Bürotür des Direktors anklopfte.

Dr. Ball erwartete mich schon; ich erfuhr bald, daß diese Experimental-Klinik versucht, innerhalb von sieben Wochen durch Gruppentherapie die Raucher zu entwöhnen. Die Klinik besteht seit September 1962 und blühte zunächst eine ganze Weile im Verborgenen. Allmählich wurde die Öffentlichkeit aufmerksam. Immer mehr Menschen, die früher Raucher gewesen waren, trugen nämlich einen Abstinenzler-Heiligenschein und sagten, rie verdankten ihn der Klinik. Bald folgten ähnliche, recht beachtliche Versuche in den Provinzstädten.

Die „Patienten“ müssen stets von ihrem Hausarzt eingeführt werden; sie treffen sich einmal wöchentlich in Gruppen von 25 Personen beiderlei Geschlechts in der Klinik. Als die Arbeit dieser Anstalt begann, erwies sich sehr bald, daß die zuerst angewandte Schocktherapie nebenbei auch ungewollte Phobien auslöste; man hatte nämlich den Rauchern gewisse Folgen des Rauchens, Karzinome, chronische Bronchitis und Herzkonditionen drastisch dargestellt. Deshalb werden die Patienten jetzt nur noch, wenn Röntgenaufnahmen bewiesen haben, daß keine Komplikationen zu fürchten sind, in den Kursus aufgenommen. Ihnen werden dann zwar auch zuerst die möglichen Folgen erklärt und an Hand von Statistiken auf die horrende Zunahme von Lungenerkrankungen hingewiesen, aber Dr. Ball kennt die Grenzen ihrer Wirkungskraft. Graphische Kurven beeindrucken nicht sonderlich.

Ball versucht deshalb, die Statistiken in menschliche Dramen zu übersetzen, und das heißt: er spricht über frühere Patienten, zeigt Bilder von tödlich Erkrankten und dann Photos derselben Menschen, als sie gesund waren und das Glück der Familie genossen. Sobald der Doktor den Eindruck hat, daß sich die Gruppe der Krankheitsfolgen klar bewußt ist, überläßt er sie fürs erste sich selbst. Die Gruppe soll sich allein – unbeeinflußt – mit ihrem Problem beschäftigen.