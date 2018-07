Eberhard Zeller: „Geist und Freiheit“; Gotthold Müller Verlag, München; 560 Seiten, 27,80 DM.

Wir haben das vorliegende Buch in den vergangenen Jahren schmerzlich vermißt. Wie gern hätten wir den von K. H. Peter herausgegebenen „Kaltenbrunnerberichten“, dem „Aufstieg und Verfall des Dritten Reiches“ von W. L. Shirer und anderen Veröffentlichungen zu diesem Themenkreis gerade dieses Werk auf dem Büchermarkt gegenübergewußt. Manchem Leser wird wohl eine der drei vorausgegangenen Auflagen bekannt sein. Bei der vierten handelt es sich um ein „durchgreifend verändertes Werk“, dessen Lektüre wir auch dem Kenner der drei anderen Auflagen anraten. Zeller hat in dem vorliegenden Band nicht nur erhebliche Mengen neuen Materials eingearbeitet – das Buch ist hundert Seiten stärker geworden –, Sondern die gesamte Darstellung ist neu und sinnvoller und übersichtlicher gegliedert. In der Vorrede erhebt Zeller für diese Auflage einen höheren Anspruch als bisher. Nicht nur möglichst „objektiv dokumentieren“, sondern dem Titel folgend – den Geist der Freiheit darstellen und neu erstrebenswert, wagenswert erscheinen lassen, ist die gestellte Aufgabe.

So finden wir denn auch den Komplex wieder dargestellt in den beiden großen Gruppen, deren eine das Vorgeschehen, die andere die Geschehnisse am 20. Juli 1944 behandeln. Zeller beginnt mit der Gestalt des Generalobersten Beck. Er unternimmt mit Hilfe des Lebenslaufes dieser Kernpersönlichkeit einen Exkurs durch die Deutsche Geschichte seit 1918. Zeller beschreibt dann Becks Ringen um den Frieden. Als alle Schritte durch die verhängnisvolle Schwäche seiner Vorgesetzten ohne Erfolg blieben, nahm er seinen Abschied. Aber, das war nicht zugleich der Abschied von der Verantwortung. Zeller berichtet von der Zusammensetzung des Verbündetenkreises. Die Namen Oster, Canaris, Witzleben, Hoeppner, Stülpnagel und Halder seien hier stellvertretend genannt. Das Buch fährt fort in der Charakterisierung Goerdelers und der Männer der Rechten und wendet sich dann den Männern der Linken und dem Kreisauer Kreis zu. Auch die Namen von Einzelpersönlichkeiten, die man ohne Schwierigkeit nicht in eine der Gruppen einordnen kann, wie Schulenburg, Halem, Mumm und Bonhoeffer finden ihre Würdigung. Der erste Teil schließt mit der Beschreibung des Kreises um Henning von Tresckow.

Im Hauptteil werden die Pläne und Geschehnisse am 20. Juli dargelegt. Die neuen Forschungsergebnisse sind eingearbeitet. Besonders die Person Staufenbergs ist intensiver ausgeleuchtet. Auch in dem tragischen Kapitel von Verfolgung und Gericht ist wie anderswo viel Stoff aus den Kaltenbrunnerberichten eingefügt. Der Verfasser hat die Notwendigkeit erkannt, die Aussagen – in den Kaltenbrunnerberichten für ihren Zweck schon einmal gefärbt und gefiltert – zur ursprünglichen Wahrheit zurückzuführen, reine Verhandlungstaktik von Kernsätzen zu trennen. Das „Abschluß“ überschriebene Kapitel enthält textlich wenig Veränderungen. Und doch leuchtet auch hier der Wille des Verfassers durch, mehr als objektive Darstellung zu geben.

Eine Veränderung zur negativen Seite bedeutet die Verkleinerung des wissenschaftlichen Apaparates und der Anmerkungen. Er ist durch den zu kleinen Druck nicht „parat“ und enthält doch viel Wichtiges. Auch der Preis des Buches ist zu beklagen. Wie tröstlich es uns auch scheint, wenn Bücher wie die „Kaltenbrunnerberichte“ für den Durchschnittsverdiener unerschwinglich sind, so bedenklich ist bei diesem Buch Zellers die enge Grenze des Verbreitungskreises. Die rühmende Erwähnung des 20 . Juli in der einen oder anderen unserer großen Zeitungen genügt nicht.

Im ganzen handelt es sich um einen ausgezeichneten Beitrag zur Erfüllung des Wächteramtes der Historie. Das Buch erfüllt auch meisterlich das Anliegen des Verfassers trotz seiner notwendigen Einseitigkeit, „ein geschichtliches Anschauungs-, ja Lernbuch zu geben für den, der sich bewegen zu lassen, zu fassen, zu sichten bereit ist. Fabian von Schlabrendorff