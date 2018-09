Inhalt Seite 1 — Ferien ohne Fehl Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit dem Reisebüro ist es heute ähnlich wie mit der Autoreparaturwerkstatt. Man geht, wenn man einen Wunsch hat, besser in einen kleinen Betrieb, wo der Kunde individuell bedient wird und bei schwierigen Fragen vom Leiter, der das Ganze noch übersieht, beraten wird, der auch noch selbst bedient.

In der Bundesrepublik gibt es heute etwa 1000 Reisebüros, in denen 10 000 Reiseexpedienten den Reisenden bedienen sollen. Diese „Urlaubshelfer“ sind Mittler zwischen den Reiseunternehmen, die fertige Reisen ausschreiben, zwischen „Verkehrsträgern“ wie Eisenbahn, Fluggesellschaften, Reedereien und den Leuten, die eine Reise machen wollen. Einige dieser Reisebüros sind „Mischbetriebe“, sie veranstalten selbst Reisen, DER (Deutsches Reisebüro) und Hapag Lloyd sind die größten und bekanntesten unter ihnen. Die Hälfte der Reiseexpedienten beschäftigen sich allein mit den Touristen, also mit allen Arten von Ferienreisenden, im Unterschied zu den Geschäftsreisenden.

Seit einiger Zeit sind die Versandgeschäfte in das Reisegeschäft gekommen. In den Reihen der bisherigen Veranstalter und Vermittler wurde man nervös und fürchtete die Konkurrenz, die die Preise unterbieten würde. Inzwischen begrüßt man diese Entwicklung, weil die Versandhäuser eine neue Käuferschicht erschließen, jene Bevölkerungsschicht auf dem flachen Lande, die sich wirtschaftlich auch eine Reise leisten könnte, aber nicht daran denkt, ein Reisebüro aufzusuchen.

Während sich nun aber der Versandhandel, der auch Waschmaschinen oder Fernsehgeräte vertreibt, auf die gut organisierte Standardreise beschränken muß, spekulieren die anderen, daß den Bevölkerungsschichten, die, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht Urlaubsreisen machten, sobald sie auf den Geschmack gekommen sind, alsbald das schmale Angebot des Versandhandels nicht genügen wird. Es liegt also nahe, daß sie sich dann den wesentlich vielseitigerem Angebot des erfahrenen Reisebürogewerbes zuwenden werden. Und die alten eingeführten Mittler des Reisegeschäftes, die Reisebüros, sie preisen ihre Vorzüge: „Eine Reise nach Maß“ zusammenzustellen und zu verkaufen, das erfordere fachmännische Kenntnisse, weltweite Beziehungen und gute fachmännische Beratung.

Um Piraten, unlautere Konjunkturritter, die riskante Geschäfte mit der noch immer zunehmenden Reiselust machen wollen, aus ihren Reihen auszuschließen, hat der Reisebüro-Verband, weil die wirtschaftliche Konzeption der Bundesregierung ein Konzessionsgesetz nicht zuläßt, die Bundesländer zum Erlaß von Rechtsverordnungen bewegt. Sie gestattet den Behörden, die Geschäftsvorgänge in den Reisebüros zu überprüfen. Das reisende Publikum soll Vertrauen haben, und es muß lobend hervorgehoben werden, daß in den Reisebüros täglich noch stundenlang kostenlos Auskünfte und Rat erteilt, also ein ungewöhnlicher Kundendienst betrieben wird. Allerdings geschieht das nicht als l’art pour l’art oder aus Humanismus. Die Ratgeber zielen auf den Abschluß, und für jede Buchung erhalten die Reisebüros von den Reiseunternehmern Prozente, die sich nach der Höhe der verkauften Reise richten.

Es leuchtet ein, daß bei dem Reiseboom, der sich so sprunghaft entwickelte, immer weniger Zeit für die Beratung des einzelnen Kunden blieb und Fachleute, die genügend Kenntnisse haben, auch gar nicht so schnell herangebildet werden konnten. Da nun die kleineren Büros sich gegenüber den großen behaupten müssen und der kleine Betrieb ohnehin individueller arbeitet und sich mit der individuellen Bedienung von anspruchsvollen Kunden einen Namen machen will, so ist der Reiseanwärter mit seinen Wünschen dort besser aufgehoben als in der Massenabfertigung der großen Schalterbüros.

Wer eine Ferienreise machen will, der sollte also nicht nur ein Reisebüro wählen, das für sein Ziel am besten vorbereitet ist, sondern auch auf seine Wünsche eingeht und Fragen präzise und wahrheitsgemäß beantwortet. Nicht wenige Reisebüros haben sich heute entweder auf Nordlandreisen, auf Mittelmeerreisen, auf See-, Bus- oder Flugtouristik spezialisiert, und besonders in den Großstädten, wo nicht nur prozentual, sondern absolut die reisefreudigsten Menschen wohnen, ist die Auswahl groß.