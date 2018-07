„Der Ladenhüter“ (USA; Verleih: Paramount): Mrs. Tuttle, Boß einer erklecklichen Zahl Warenhäuser, wird von zwei dienernden Privatdetektiven eine Hiobsbotschaft hinterbracht. Barbara, Tochter des Hauses und vorgesehene Erbin der Häuser, hat ihr Herz an einen Trottel verloren und sich entschlossen, die Rolle des einfachen Mädchens zu spielen. Sie bedient den Lift in einem der mütterlichen Warenhäuser. Norman, bis zur fünften Klasse der Grundschule gekommen, bisher unter anderem Balljunge auf einem Golfplatz und als Briefträger untauglich, weil ihm die Posttasche von den abfallenden Schultern rutscht, verdient seine paar Dollars als Pudelausführer und Hundesitter. Mrs. Tuttle fädelt sorgfältig die Intrige ein: Norman wird Mädchen für alles im gleichen Warenhaus, in dem Barbara im Lift auf- und niederfährt, seine ständige Nähe soll ihr den Spaß an ihm vergällen. Norman ruiniert durch seine Ungeschicklichkeit das Geschäft, treibt den Filialleiter zum Kollaps, aber gibt nicht auf und tut alles, was man ihm befiehlt. Gerade das gefällt Barbara, die Verehelichung ist nicht aufzuhalten. Wieder bekommt eine Dame aus dem Geschlecht der Tuttles das Schaf ihrer Wahl. Das war schon immer so. Der derzeitige Mr. Tuttle, eine dickliche Null, ist nicht besser, und die Ahnengalerie der Tuttles weist seinesgleichen in stattlicher Anzahl auf. Durch einen Knopfdruck allerdings drehen sich die Bilder in der Wand, und hinter jedem Tuttle erscheint seine bessere und stärkere Hälfte. Der Trust lag in festen weiblichen Händen schon von Anfang an. Die Story, bösartig genug, ist für Frank Tashlin jedoch nicht mehr als notwendiger Behelf, die gemeine Arabeske erst erweist ihn als einen Autor, der es ernst meint. Das Bild des amerikanischen Alltags, das er entwirft, ist so präzise wie bitter. Tashlin ist zynisch, aber ohne Haß, generös findet er einfach komisch, was er verabscheut. Er kann es sich leisten, die herkömmlichen Regeln der Komödie zu mißachten, die Komik ist nicht ausgetüftelt, sondern ergibt sich nahezu von selbst. Die Ingredienzien sind real, und ein echter Staubsauger, der unversehens die eigentümlichsten Dinge zuwegebringt, ist auch lustiger als einer, der von vornherein nicht geheuer aussieht. Der entstehende Kontrast klärt, inspiriert die Einsicht und zeigt, wie erschreckend normal es sonst im „Ladenhüter“ zugeht. Filme, die durchgehend wunderlich sind, lullen eher ein, weil sie einen Ausnahmezustand suggerieren. Tashlin ist ehrlich, er täuscht niemanden. Wer bei seinen Filmen über sich selbst lacht, ist nicht hereingefallen wie jene, die mit den Prügeln, die die Mickymaus bekommt, ihre eigenen bejuchzt haben: Er hat Galgenhumor,

uwe