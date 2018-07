Saigon, im März

Zum zweitenmal innerhalb von drei Monaten flog der US-Verteidigungsminister McNamara in dieser Woche nach Saigon. Er soll politische und militärische Probleme in Südvietnam lösen, die möglicherweise schon nicht mehr zu lösen sind. Nach Ansicht westlicher Militärexperten haben die kommunistischen Rebellen das fruchtbare Mekongdelta schon so weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht, daß im Herbst die Hauptstadt ohne Reisversorgung sein kann.

Es wird geschätzt, daß die Guerillastreitkräfte mittlerweile aus 45 regulären Bataillonen bestehen. Sie werden zumeist von Vietminh-Veteranen befehligt, die 1954 vom Süden in den Norden des Landes gingen und nun in ihre Heimat zurückgekommen sind. Die Rebellen tragen Uniformen und Bambushelme. Sie haben einige moderne chinesische Waffen, im wesentlichen besteht ihre militärische Ausrüstung jedoch aus erbeutetem amerikanischem Kriegsmaterial. Die kommunistischen Bataillone sammeln sich nur für militärische Aktionen, sonst halten sie sich in kleinen Gruppen versteckt.

In jeder Provinz haben die Guerillas Gebietskompanien, die sie aus dort ansässigen, mit der Umgebung vertrauten Männern rekrutieren. In den Dörfern arbeiten ihre Verbindungsleute als Spione, Kuriere und Vorposten. In allen kommunistischen Einheiten sind die Militärs politischen Kommissaren unterstellt. Die militärische ist der politischen Planung untergeordnet. Es geht den Kommunisten vor allem darum, die Bevölkerung zu gewinnen und zu kontrollieren, weniger darum, Territorien zu erobern.

Wie die Rebellen vorgehen, beweist eine Operation in der Nähe von Taininh, nördlich von Saigon. Die Vietkong-Einheiten umzingelten fünf Wehrdörfer, deren Bevölkerung als regierungsfreundlich galt. Die Regierungstruppen belegten daraufhin das Gebiet mit Napalbomben. Sie töteten mehr Zivilisten als Guerillas, und die Kommunisten hatten einen neuen propagandistischen Sieg errungen.

Eine Untersuchung in der Kienhoa-Provinz, südlich von Saigon, ergab, daß die Kommunisten die Sympathie der Bevölkerung gewannen, nachdem Regierungstruppen Vieh gestohlen, Geld erpreßt und Zivilisten zu Hilfsdiensten gezwungen hatten. Die Kommunisten versprechen Landreformen und finden die Unterstützung der Kleinbauern. In einigen Gebieten haben sie Land frei verteilt. Von Kollektivierung sprechen die politischen Kommissare nicht.

Zur Zeit konzentriert sich die Propaganda der „Befreiungsfront“ auf die Forderungen nach Frieden und Neutralität. Sie verlangt den Rückzug der Amerikaner und die Bildung einer Koalitionsregierung. Der Wunsch nach Frieden – auch für den Preis einer kommunistischen Regierung – wird immer stärker unter den Menschen, in deren Land seit zwanzig Jahren Krieg geführt wird. „Das Problem ist, daß wir den Krieg gewinnen, aber die Vietnamesen ihn nur beenden wollen“, erklärte ein Amerikaner in Saigon.

Stanley Karnon