Inhalt Seite 1 — Gleiches Recht für uneheliche Kinder Seite 2 Auf einer Seite lesen

@ Wir sollten aus der Diskussion dieser "heißet Eisen" allen Fanatismus verbannen und im Gespräch tolerant bleiben. Die selbstverständliche Achtung, die wir jedem religiösen und ethischei Standpunkt entgegenbringen, sollten die strengei Moralisten auch den liberalen Standpunkten erweisen. Davon sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Mit Professor Dahrendorf stimmen wir gewiß überein, daß man sich die Normen nicht von den Tatsachen diktieren lassen soll. Ebensowenig aber läßt sich übersehen, daß auch manche ethischen Normen auf Übereinkommen und zeitbedingten Einsichten beruhen, also ihre Zeit und ihren historischen Ablauf haben. Manche sittlich; Norm der Antike würde uns heute als Barbarei erscheinen, manche hohe Lehre selbst Platons als bedenklich, weil sie bevölkerungspolitisch an den Koordinaten eines fiktiven Staates ausgerichtet war. Man muß nicht gleich einer "radikalen Renaissance der Moralansichten" das Wort redea Aber gewiß bedürfen unsere Betrachtungen zuGeburtenkontrolle einer neuen Gegenwartsnähe. Wir müssen den Wandlungen der menschlichen Gesellschaft und ihrer Anschauungen gerecht zu werden versuchen, wenn wir mit dem Menschen im Gespräch bleiben, und wenn wir nicht eine weltanschauliche Kluft dort vertiefen wollen, wo wir sachliche Gemeinsamkeiten erarbeiten müssen f| Wir sollten zweitens nicht experimentieren Das Beispiel anderer Länder, die ihre Gesetze zui Geburtenregelung immer wieder ergänzen, ändern, in ihr vollkommenes Gegenteil verkehren mußten, sollten uns warnen. Die Zeit des vortastenden Experiments ist vorbei. Sie hat uns gelehrt, daß man die einzelnen Fragen der Schwangerschaftsunterbrechung, der Abtreibung, der Sterilisation nicht gesondert behandeln und regeln kann, sondern daß wir sie als ein Ganzes sehen und bearbeiten müssen. Jede £;zemaßnahme hat sich als unzulänglich erwiesen.

H> Wir müssen drittens fordern, daß jeder Gesprächspartner seine Motive, auch seinen weltanschaulichen Standort kennzeichnet. Das war der Vorzug der Stellungnahme von Professor Arthur Jores in der ZEIT, mag sie dadurch auch etwas einseitig und vielen angreifbar erscheinen. Andere Diskutanten tarnen sich aber hinter vorgeschobenen Motiven. Man kann unter dem schönen Mantel ethischer Erwägungen da und dort noch das braune Futter durchschimmern sehen, auch die "rassischen" Wünsche unseligen Angedenkens. Dann erscheint jede Geburtenbeschränkung bedenklich, weil die zahlenmäßige Aufrüstung der Nation dereinst in Frage gestellt sein könnte, weil die "selbstmörderische Schmälerung der Volkssubstanz" uns unseren potentiellen Feinden alsbald ausliefern müsse. So wird die Bevölkerungsziffer zu einer Frage des politisch militärischen Gleichgewichts gemacht wie die Atombombe. Auch die düsteren Prophezeiungen einer nahen Menschheitskatastrophe durch die rasante Übervölkerung werden von manchen Kreisen nur genutzt, um ganz andere Ziele zu verschleiern.

£| Ferner sollte der Gesetzgeber selbst sein Ziel jeweils klar formulieren. Wir haben gesehen, daß sich beide Ziele, die Drosselung des Bevölkerungszuwachses und die Drosselung der illegalen Abtreibung, bis jetzt nicht mit ein "und denselben Methoden erreichen lassen. So erhebt sich unter vielen anderen die wichtige Frage, ob die illegale Abtreibung statt durch harte Strafen nicht vielleicht besser eingeschränkt würde durch eine Gesetzgebung, die die rechtliche Stellung des unehelichen Kindes endlich neu ordnet.

Seine "Gleichstellung", die die Weimarer Verfassung ebenso gefordert hatte wie jetzt der Artikel 6, Abs 5 unseres Grundgesetzes, ist bis heute nicht vollzogen worden, trotz der intensiven Vorarbeiten des 44. Deutschen Juristentages in Hannover. Mit der juristischen Neuregelung allein ist es auch kaum getan. Erst wenn auch die gesellschaftliche Stellung der ledigen Mutter und ihres Kindes nicht mehr abgewertet werden kann, kann die Gesetzgebung auch bevölkerungspolitisch wirksam werden. Unsere Gesellschaft muß dazu alte Vorurteile und scheinheilige Überheblichkeiten ablegen. Mögen die Moralisten auch noch eine Weile zetern, — die Probleme, zumal in Ländern mit hohem Frauenüberschuß, lassen sich nicht dadurch lösen, daß wir uns über die soziale Wirklichkeit hinwegschwindeln.

Es ist nicht damit getan, den Wandel, gar den sogenannten "Verfall" unserer Sexualmoral zu beklagen. Nicht immer trägt der einzelne die Schuld. Der Staat und die Gesellschaft lassen es zu, daß "ein Trommelfeuer sexuell aufreizender Eindrücke" (Theo Löbsack) Tag für Tag auf Jugendliche und Kinder niedergeht. Staat und Gesellschaft dulden das, weil sie daraus Steuern und hohe Gewinne ziehen. Wir sind außerstande, unsere Kinder und uns selbst vor diesen Formen raffinierter Pornographie zu bewahren, die auch in den Gegenwartsroman und in das Problemstück der Bühne eingezogen ist. Sollten wir in die Diskussion der Geburtenkontrolle nicht auch das Thema "Sexuelle Überhitzung der Jugendlichen?" einbeziehen? Die Reportziffern über das Alter, in dem die junge Generation ihre sexuellen Beziehungen aufnimmt und die Anzahl von selbst noch kindlichen Müttern in der Bundesrepublik kann auch ein demokratischer Staat nicht mehr übersehen. Gesetzgeber und Moraltheologen sollten einige Scheuklappen ablegen £5 ist eine Till Eulenspiegelei, die Schwangerschaftsverhütung noch immer pauschal zu verurteilen, wean sie von fast zwei Dritteln der Bevölkerung längst geübt wird. Die Probleme der Schwangerschaftsverhütung liegen meist gar nicht dort, wo die Öffentlichkeit sie sucht. Problematisch ist vor allem, daß die Konzeptionsverhütung gerade dort nicht geübt wird, wo sie am nötigsten wäre: In den sozial tiefsten Kreisen, die Von Minderbegabungen, vererbbaren Krankheiten und Kriminellen durchsetzt sind, Kreise, in denen die Kinderzahl oft nur ein Exponent der Haltlosigkeit ist, Kreise, die ihre Verantwortung für die Kinder dem Staat und der Fürsorge überlassen. Wer kann ernsthaft wünschen, daß sich diese Schichten ungehemmt vermehren, während sozial wertvolle Bevölkerungskreise ihre Geburten pedantisch kontrollieren? Wir haben an den Erfahrungen des Auslandes gezeigt, daß in diese sozial unteren Schichten die Schwangerschaftsverhütung nur schwer eindringt. Wir haben die Gründe dafür genannt. Selbst die "Anti Baby Pille" verlangt etwas Intelligenz und Eigenschaften, die in diesen Kreisen ebenso selten sind wie das Geld, das die chemische und hormonale Verhütung kostet. Alle diese Faktoren _stehen einer wirksamen Konzeptionsverhütung im Wege, solange sie dem einzelnen überlassen bleibt und — weil verboten — heimlich mit unzureichenden Kenntnissen betrieben wird. Das Wort "eugenisch" und der Begriff einer gewissen "Auslese" sind seit dem eugenischen Zwangssterilisierungen in Deutschland begreiflicherweise in Mißkredit geraten. Wir wollen gewiß nicht die Züchtermaximen jener Zeit zurückrufen. Bevölkerungspolitik aber ohne jede eugenische Richtlinie ist wenig sinnvoll. Damit aber sind wir bereits mitten in den Fragen der Familienplanung.

Sie ist ohne Liberalisierung und Förderung der gewissen "Auslese" sind seit den eugenischen Überlegungen nicht möglich. Sie verlangt Förderung der Begabten und Wertvollen. Gerade unter ihnen aber werden größere Kinderzahlen immer seltener, weil große Teile der geistigen Arbeiter am Wirtschaftswunder keinen Anteil haben. Bereits bei der Streichung der Umsatzsteuer für geistige Leistungen müßten diese Förderung und die Bevölkerungspolitik beginnen. Gewiß ist jede Auswahl schwierig und voller Fallstricke. Aber wären nicht einzelne Fehlentscheidungen immer noch unbedenklicher als die jetzige Plan- und Tatenlosigkeit? Allerdings müssen jeder solchen Planung genaue soziologische Untersuchungen zugrundegelegt werden. An wertvollen Basisvorschlägen (Professor Harmsen) fehlt es auch bei uns nicht. Studienkommissionen in Japan, in Indien, in den Ostblockstaaten würden vermutlich unschwer aufklären können, in welchen sozialen Schichten die Konzeptionsverhütung versagt, die illegale Abtreibung sich potenziert, die Sterilisationsmentalität um sich gegriffen hat. Welche Kreise haben m den einzelnen Ländern den stärksten Geburtenrückgang zu verzeichnen? Mit solchen Unterlagen und mit einer konsequenten Familienplanung geht die Bevölkerungspolitik von einer quantitativen zur qualitativen Betrachtung über. Wenn wir erst vor der Notwendigkeit einer Geburtenkontrolle stehen, dann müssen alle diese Vorarbeiten geleistet sein. Am runden Tisch, der sie vorbereitet, sollten dann neben Ärzten, Juristen und Soziologen die Vertreter der Kirchen gewißt nicht fehlen. Eine Verständigung müßte umso eher gelingen, als die Bevölkerungsstrategen nach den Auslandserfahrungen nur maßvolle Forderungen anmelden werden.

In diesem Kreise sollten endlich Frauen vertreten sein! Die sogenannte Gleichberechtigung bliebe leerer Schall, wenn die Frau bei der Regelung ihrer biologisch wichtigsten Lebensaufgaben nicht mitzureden hätte.