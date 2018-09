Daß der vor zwei Wochen im Literaturteil der ZEIT veröffentlichte „unverblümte Widerspruch“ Walter Widmers gegen Hermann Kestens „Lauter Literaten“ betitelten Band mit Porträts und Erinnerungen seinerseits auf ebenso unverblümten Widerspruch stoßen würde, war nicht anders zu erwarten. Wir rücken den Gegenstand jener Kritik hier um so lieber in den Brennpunkt eines Gesprächs, als es nicht nur um ein bestimmtes Bich, auch nicht nur um einen bestimmten Schriftsteller geht, sondern vielmehr um einen Fragenkomplex von großer und allgemeiner Bedeutung: um die Integration der damals emigrierten Schriftsteller in das geistige Leben dieses Landes.

Kein Platz für Emigranten?

Eh man mir’s später vorwirft, sage ich gleich: ich bin mit Hermann Kesten befreundet. Und ohne diese Freundschaft würde ich mich um einiges ärmer fühlen, als Mensch, denkender Kopf, als Schriftsteller. Er gehört zu den wenigen älteren Literaten, die sich für die jüngeren, ihre Arbeiten und Absichten wirklich interessieren, sich Mühe mit ihnen machen, und das hat er sein Leben lang so gehalten, eine Reihe von Autoren kann es bezeugen, von Ingeborg Bachmann bis zu Wolfgang Weyrauch.

Allerdings schließt freundschaftlicher Kontakt mit einem Menschen nicht Objektivität und kritisches Urteil seinen Gedanken und Aktionen gegenüber aus. Im Gegenteil – denn was wäre das sonst für eine Freundschaft! Doch gehen im einzelnen unsere Meinungen auch bisweilen auseinander, bin ich in der elementaren, radikalen Definition der Aufgaben des Schriftstellers in heutiger Zeit mit ihm ganz und gar einig: Klarheit schaffen, sobald im trüben gefischt werden soll, kein Vergeben und Vergessen, wo Reste des alten Ungeistes auftauchen und die Gehirne zu vergiften drohen, Abrechnung, solange Schuldposten offenstehen, Verachtung dumpfer Gefühlswallungen, Rehabilitierung der Vernunft und des so viel beschimpften Intellektuellen, Kampf für eine neue Aufklärung gegen jegliches Dunkelmännertum.

Davon ist nichts abzustreichen; das will man entweder als Ganzes, oder man will es gar nicht. Und kaum läßt sich vermeiden, daß da auch kleine Anlässe zu großen Attacken führen und einmal weiter übers Ziel geschossen wird, als es eigentlich gesteckt war. Ungerechtigkeit ist oft Folge eines absoluten Strebens nach Gerechtigkeit. Man kann da nicht so brav Demarkationslinien ziehen.

Wie temperamentvoll und dickköpfig er aber streiten mag, Kesten zählt nach meinem Dafürhalten zu den wenigen lebenden Schriftstellern unserer Sprache, die elegant, geistreich, präzise, mit Witz und mit Bosheit zu schreiben verstehen. Er ist kein grober Klotz – und also gehört auf ihn auch kein grober Keil. Ein Minimum an Achtung sollte wohl der Ausgangspunkt einer jeden kritischen Auseinandersetzung mit ihm sein. Und nicht Haß. Und ein ziemlich blinder.

Walter Widmer liebt Kestens Bücher und Kestens literarische Persönlichkeit nicht, er liebt überhaupt den ganzen Kesten nicht. Das ist sein gutes Recht. Aber der Ton macht – in diesem Fall – die Marschmusik. Und die Mißklänge sind arg und unentschuldbar.