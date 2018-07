Inhalt Seite 1 — Hilfe für die Selbsthilfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Dirks

Das „Bischöfliche Werk Misereor“ und die jährliche „Fastenaktion“ der deutschen Katholiken, die in den besten Jahren 1961 und 1963 je 48 Millionen Mark eingebracht haben, sind weniger bekannt, als sie es verdienten. Es handelt sich um eine Sammlung für die Entwicklungsländer und um eine Organisation für Entwicklungshilfe, die eigene, sehr beachtliche Methoden ausgebildet hat. Jene Länder waren den deutschen Katholiken von jeher als „Missionsländer“ vertraut; die kopfnickende Negerfigur in ländlichen Kirchen erinnert an die vielen Groschen, die früher dafür gespendet wurden und heute noch gespendet werden.

Das Werk Misereor dagegen dient ausdrücklich nicht der Mission; das Geld wird nicht für den Bau von Kirchen, Missionsstationen oder gar Lourdesgrotten gegeben; es wird gegen Hunger und Krankheit in der Welt verwendet, und zwar nur zu einem kleinen Teil als direkte Hilfe bei Hungersnöten, Seuchen oder Naturkatastrophen, zum größten Teil aber als Hilfe für die Selbsthilfe für sorgfältig geprüfte „Projekte“ konstruktiven Art, welche an Ort und Stelle die eigene Initiative anregen. Hier allerdings können die Missionen diese Arbeit kräftig unterstützen. Die Kirche hat in ihren Missionaren ortskundige Männer und Frauen, die konkrete Projekte ausarbeiten und Fehlinvestitionen vermeiden können. Anders als Regierungen es können, vermag sich die Kirche auf kleine und wirksame Projekte zu konzentrieren, die zu ihrer Verwirklichung außer dem Kapital eine intensive Mitwirkung von überzeugten Menschen benötigt.

Natürlich ist das Verhältnis zwischen dem Werk „Misereor“ und der Mission nicht unproblematisch. Ich hörte kürzlich einen Missionar in einer sogenannten Bettelpredigt ziemlich unverblümt darauf hinweisen, daß die Mission „anderen Sammlungen“ vorgehen müsse, da ja die Seelen-Hilfe um ebensoviel über der bloßen Leib-Hilfe stehe wie die Seele über dem Leib. Das war nun schon theologisch kaum zu halten, denn so einfach verhält es sich mit der Leib-Seele-Einheit des Menschen nicht. Sodann hatte der gute Mann vergessen, daß quer zu der von ihm proklamierten Pyramide der Werte die Skala der Dringlichkeit stehen kann – was aus dem Evangelium ebenso leicht zu belegen ist wie aus der Erfahrung. Vor allem hat der Missionar seine eigene Situation nicht gründlich genug bedacht. In den Entwicklungsländern steht die kollektive Glaubwürdigkeit „der Christen“ auf dem Spiel. Eine redliche uneigennützige Hilfe zur Selbst-Hilfe, die weder an politische Auflagen geknüpft ist noch nach Bekehrungen schielt, vermag, wenn es überhaupt noch geht, die schwere Hypothek abzutragen, die der Kolonialismus hinterlassen hat.

Die Mission hat sich früher auf die zivilisatorische Überlegenheit der Europäer gestützt; heute wird die persönliche Glaubwürdigkeit des Missionars geringe Chancen haben, wenn nicht eine profane Solidarität der weißen Christen mit den Eingeborenen jeder Religion die Schranke abbaut, die zwischen ihnen besteht. Das sieht nicht jeder Missionar ein. Anderseits arbeiten die, die es verstanden haben, und auch die, die ganz simpel die wirtschaftliche Not sehen und aus christlicher Liebe beseitigen wollen, mit „Misereor“ auf die erfreulichste Art zusammen.

Ein Projekt als Beispiel: In Kompong Kor, einem Ort in Kambodscha, hängt die Reisernte vom Hochwasser ab, das in drei von vier Jahren entweder zu niedrig oder zu hoch ist. Die Folgen für 500 Einwohner sind Mangelkrankheiten, hohe Kindersterblichkeit, Verschuldung bei chinesischen Geldleihern. Ein Missionar, P. Venet, hatte mit den Einwohnern einen provisorischen Damm gebaut, der aber unzureichend blieb. „Misereor“ prüfte gründlich Venets Vorschlag, einen wirksamen Damm bauen zu lassen, die Kostenberechnung, holte Gutachten kirchlicher Behörden und des Wasserbaufachmannes der Regierung in Phnom-Penh ein und ließ das Projekt vor der Regierung genehmigen. Der Bau sollte 70 000 Mark kosten, von denen die Bauern 14 430 Mark durch eigene Leistung erbringen sollten; außer der Differenz wünschte Venet eine Starthilfe für eine Spar- und Darlehenskasse. 55 570 Mark für den Damm und 10 000 Mark für die Kasse wurden bewilligt. Das Ergebnis: Verdoppelung der Reisernte, völlige Entschuldung der Gemeinde, Aufbau einer Schweinezucht, Bau von fünf neuen Häusern. Es besteht jetzt der Plan, P. Venet von einem deutschenEntwicklungshelfer ablösen zu lassen, damit er wieder Zeit für seine eigene Arbeit an der Seelsorge hat. Eines Tages wird die Gemeinde auch den ausländischen Helfer entbehren können – und das alles für 65 570 Mark, für ein kleines deutsches Einfamilienhaus.

Welch umständlicher Wege bedürftees, wenn staatliche Stellen sich solcher Projekte einnähmen. Auch würde es dem Staat schwerfallen, die richtigen „Entwicklungshelfer“ zu finden. Die Kirche appelliert an eine gesunde Mischung von Abenteuerlust und Opferbereitschaft, wenn sie mit Hilfe ihrer Organisationen – das Kolpingsverk steht an der Spitze – junge Menschen für einen auf einige Jahre begrenzten Dienst gewinnt: Landwirte, Mechaniker, Maurer, Ärzte, Lehrerinnen, Krankenpflegerinnen. Sie werden sozial gesichert und knapp, aber angemessen bezahlt, Verheiratete nach den heimischen Sätzen, Ledige mit Unterkunft, Verpflegung, sozialer Sicherung und je 100 Mark bar und einen Betrag aufs Sparkonto zu Hause. Bisher wurden 171 Männer und 52 Frauen und Mädchen entsandt, vierzig Männer und elf Frauen reisen in diesem Halbjahr ab. Diese Menschen kommen aus Solidarität oder aus Liebe. Ohne menschlichen Vermittler fehlte dem Werk christlicher Solidarität die Wärme, die Überzeugungskraft, Ein Tropfen auf den heißen Stein? Natürlich. Auch die Geldbeträge – 219 Millionen Mark in fünf Jahren – bedeuten nicht viel in der Größenordnung der Entwicklungshilfe (sie werden übrigens durch Zuschüsse des Bundes vermehrt). Aber die evangelische Kirche ist sehr schnell gefolgt mit ihrer Sammlung „Brot für die Welt“; auch Nachbarländer haben ähnliche Werke begonnen. Es handelt sich jedoch erst um einen Anfang. Auch wird man den Modell-Wert gerade dieser Arbeit nicht unterschätzen dürfen. Sie greift nicht in die Sozialstrukturen der Entwicklungsländer revolutionär ein, sondern verbessert sie schonend. Schlössen sich alle Christen der westlichen Welt dieser Sache an, so könnten die Projekte allmählich so zahlreich werden, daß sie tatsächlich auch im Großen die Struktur und die Entwicklung beeinflussen könnten.