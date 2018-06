Zum erstenmal seit Chruschtschows erfolglosem Pekingbesuch von 1959 (nach seiner Rückkehr aus Amerika) hat sich in diesen Tagen der Regierungschef eines mit Moskau verbündeten Landes wieder in die chinesische Hauptstadt begeben: Rumäniens zweiter Mann und Premierminister lo Gheorghe Maurer zusammen mit drei weiteren Spitzenfunktionären – praktisch also das halbe Politbüro der rumänischen Partei befindet sich in China.