Von Theodor Eschenburg

In den vierzehn Jahren seines Bestehens hat der Bundesrat nicht eine einzige, schriftlich formulierte Frage an die Bundesregierung gerichtet, die im Plenum des Bundesrats hätte diskutiert werden müssen. Jetzt nun, da Ministerpräsident Zinn den Bann gebrochen hat und eine Anfrage zum Fall Argoud einbrachte, erhob sich ein großer Streit darüber, ob einzelne Länder berechtigt sind, von der Bundesregierung Auskünfte zu verlangen. Hier Theodor Eschenburgs Ansicht:

Der hessische Ministerpräsident Dr. Zinn hatte zum Fall Argoud fünf Fragen an die Bundesregierung gerichtet und um Beantwortung gebeten. Der Fall des französischen Obersten, der aus München nach Paris entführt wurde, ist noch nicht geklärt, geschweige denn erledigt. Zinn berief sich bei seinen Fragen auf den Artikel 53 des Grundgesetzes, wonach der Bundesrat, von der Bundesregierung über die Führung der Geschäfte auf dem Laufenden zu halten sei, sowie auf das Recht der Mitglieder des Bundesrats nach § 25 seiner Geschäftsordnung, in der Vollversammlung an die Mitglieder der Bundesregierung oder deren Vertreter Fragen zu stellen.

Die hessische Frage wurde auf die Tagesordnung der öffentlichen Plenarsitzung vom 28. Februar gesetzt. Am Tage vorher hatte der Staatssekretär Carstens den auswärtigen Ausschuß des Bundesrats, dem alle Regierungschefs der Länder angehören und dessen Sitzungen, wie die aller Ausschüsse, nichtöffentlich sind, über den Fall Argoud informiert. Wozu also noch eine Beantwortung in öffentlicher Sitzung? In der Sache waren keine neuen Auskünfte mehr zu erwarten; der Punkt hätte also von der Tagesordnung abgesetzt werden können. Das geschah nicht, aber auch die Fragen Zinns wurden nicht beantwortet. Statt dessen kam es zu einer merkwürdigen Geschäftsordnungsdebatte.

Strittig war, ob nur das Plenum, also die absolute Mehrheit, oder auch jedes einzelne Land auskunftsberechtigt sei. Gegen Zinns Anspruch wehrte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Meyers, der das Fragerecht auf das Plenum beschränkt wissen wollte. Man merkte der Debatte zwischen Meyers und Zinn an, daß sie von beiden Seiten sehr gründlich vorbereitet war. Beide mußten sich auf Auslegungen stützen, da eindeutige Bestimmungen über das Verfahren des Fragerechts, wie sie der Bundestag kennt, für den Bundesrat fehlen. Mit den Stimmen der CDU-Länder gegen die der SPD-Länder (bei Stimmenthaltung Hessens) beschloß der Bundesrat, die Frage, wer denn nun frageberechtigt sei, dem Rechtsausschuß zur Klärung zu überweisen.

Haben lediglich parteitaktische Motive Zinn zu seiner Anfrage veranlaßt, und haben die CDU-Länder aus gleichen Beweggründen der Bundesregierung Schützenhilfe geleistet? Beides wird vermutet, beides aber ist nicht sehr wahrscheinlich. Zinn hat die verlangte Auskunft erhalten, kann sie aber, da sie ihm diskret erteilt wurde, nicht politisch verwerten. Selbst wenn die Beantwortung im Plenum erfolgt wäre, hätte die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden können. Die Regierung hätte aus diesem Grund eine Verhandlung vor dem Plenum also nicht zu scheuen brauchen.

Eine harmlose Frage hätte die Geschäftsordnungsdebatte kaum ausgelöst. Vielleicht hat Zinn deshalb einen heiklen Fragegegenstand gewählt, um gerade dadurch die Gemüter zu erregen und auf das Problem der ungeklärten Fragezuständigkeit aufmerksam zu machen.