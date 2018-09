In der Südafrikanischen Union gibt es Rassengesetze, von denen selbst der fervente Apartheid-Anhänger nichts weiß. Sie sind oft schon mehr als zehn Jahre alt. So mußte sich erst der ehemalige Arbeitsminister des Landes, Thomas Boydell, darüber belehren lassen, daß sein scharfer Protest gegen die Rassentrennung im Taxigewerbe totale Unkenntnis des Gesetzes verrate. Der sonst so eifrige Verfechter der Apartheid gab offen zu, solche Auswüchse der Rassenpolitik hätte er sich nicht einmal in seinen wildesten Träumen vorgestellt; er nannte diese Formen „widerwärtig und verdammenswert“. Nun sollte aber der couragierte Kritiker eigentlich wissen, daß die südafrikanischen Gesetze solche Maßnahmen durchaus rechtfertigen.

Ähnlich schlecht orientiert zeigte sich jüngst der Obergerichtspräsident des Kaplandes, Beyers, der in einem geharnischten Schreiben an das Justizministerium gegen die Rassentrennung im Gerichtssaal protestierte. Er nannte die Aufstellung einer zwei Meter hohen Holzwand im Gericht von Stellenbosch eine „Ungeheuerlichkeit, die verboten werden sollte“. Aber: nach den geltenden Gesetzen des Landes ist auch dies gerechtfertigt. Wenn die beiden prominenten Südafrikaner die Gesetze ihres Landes auch nicht gut kennen – ihr Mut gegen die Apartheid öffentlich Front zu machen, sollte doch gewürdigt werden

Sehr viel weniger Bekenntniseifer legte vor einigen Tagen der Erzbischof William Patrick Whelan ab, als er „im Namen der katholischen Kirche“ und ausdrücklich nicht als Privatmann die Rassenpolitik der Regierung Verwoerd billigte. Zur Begründung seiner Verteidigungsthesen sagte er wörtlich: „Die Kirche hat niemals die Demokratie als die einzige Regierungsform bezeichnet, die mit dem Christentum vereinbar wäre.“

Die eine Million Katholiken Südafrikas waren bestürzt. Sie erhofften sich nun von der Bischofskonferenz, die daraufhin in Pretoria abgehalten wurde, eine eindeutige Absage an den Erzbischof. Doch, weit gefehlt: In einer Erklärung der Konferenzteilnehmer heißt es beschwichtigend, Stellungnahmen einzelner Bischöfe seien deren „Privatsache“, nicht die Meinung der Kirche. Außerdem sprachen die Bischöfe ihre Hoffnung aus, daß allen Gruppen und Menschen Gerechtigkeit widerfahre, die Gesetze gewahrt würden und der „Geist der Nächstenliebe“ alles beherrsche.

Der kapländische Obergerichtsrat Beyers, der gegen die Rassentrennung im Gerichtssaal protestierte, erinnerte sich: Als Junge habe er sogar an Gottesdienstes mit Farbigen teilgenommen. Geschehen sei ihm dabei nichts... D. St.